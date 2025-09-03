Nedsalget av japansk statsgjeld fortsatte natt til onsdag, da renten på den trettiårige obligasjonen hoppet med hele 8,2 basispunkter i det handelen åpnet. Salget sendte renten til 3,298 prosent, opp fra 3,206 prosent da handelen stengte på tirsdag.

Siden april har renten på trettiåringen steget over 50 basispunkter, til dagens 3,298 prosent, som er den høyeste renten noensinne. Renteoppgangen i japanske obligasjoner skjer etter at den japanske sentralbanken (BOJ) siden 2022 i jevnt tempo nedskalert obligasjonskjøpene og har gått bort fra strategien om å holde markedsrentene lave.

Når gjeldsrentene stiger blir det dyrere for tungt belånte land å ta opp ny gjeld, i tillegg til at de øker budsjettunderskuddene. Men, renteoppgangen byr også på problemer for høyt belånte japanske investorer.

Det kan få konsekvenser for investeringer over hele verden.

Problemene stammer fra at japanske forsikringsselskap og banker til sammen eier hele 30 prosent av de utstedte japanske statsobligasjonene. De obligasjonsbeholdningene raser i verdi når rentene stiger. Det kan utløse marginkrav hvor forsikringsselskapene og bankene enten må stille mer penger i sikkerhet til sine kreditorer, eller selge ned sine beholdninger.

Dersom investorene ikke selger obligasjonene og heller likviderer aksjer for å stille penger i sikkerhet, kan det utløse globalt børsfall fordi japanske investorer er tungt investert i utlandet. For eksempel eide de ved utgangen av 2023 amerikanske aksjer for over 830 milliarder dollar.

En veldig aktiv sentralbank

Når de japanske investorene får marginkrav på sine amerikanske posisjoner trenger de dollar å stille i sikkerhet til motparten. Sentralbanken kan ikke selv trykke dollar, men det kan Federal Reserve, og USA og Japan har inngått en avtale hvor det veksles dollar og yen, slik at Japans sentralbank får tilgang på dollar.

Deretter snur BOJ seg rundt og deler ut dollar til de japanske investorene mot pant i visse typer verdipapirer. Det er en praksis som den har gjenopptatt etter den ved flere tidligere anledninger har tilbudt dollarlikviditet til investorene som er investert over hele verden.