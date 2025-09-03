Nedsalget av japansk statsgjeld fortsatte natt til onsdag, da renten på den trettiårige obligasjonen hoppet med hele 8,2 basispunkter i det handelen åpnet. Salget sendte renten til 3,298 prosent, opp fra 3,206 prosent da handelen stengte på tirsdag.
Siden april har renten på trettiåringen steget over 50 basispunkter, til dagens 3,298 prosent, som er den høyeste renten noensinne. Renteoppgangen i japanske obligasjoner skjer etter at den japanske sentralbanken (BOJ) siden 2022 i jevnt tempo nedskalert obligasjonskjøpene og har gått bort fra strategien om å holde markedsrentene lave.
Når gjeldsrentene stiger blir det dyrere for tungt belånte land å ta opp ny gjeld, i tillegg til at de øker budsjettunderskuddene. Men, renteoppgangen byr også på problemer for høyt belånte japanske investorer.
Det kan få konsekvenser for investeringer over hele verden.
Problemene stammer fra at japanske forsikringsselskap og banker til sammen eier hele 30 prosent av de utstedte japanske statsobligasjonene. De obligasjonsbeholdningene raser i verdi når rentene stiger. Det kan utløse marginkrav hvor forsikringsselskapene og bankene enten må stille mer penger i sikkerhet til sine kreditorer, eller selge ned sine beholdninger.
Dersom investorene ikke selger obligasjonene og heller likviderer aksjer for å stille penger i sikkerhet, kan det utløse globalt børsfall fordi japanske investorer er tungt investert i utlandet. For eksempel eide de ved utgangen av 2023 amerikanske aksjer for over 830 milliarder dollar.
En veldig aktiv sentralbank
Når de japanske investorene får marginkrav på sine amerikanske posisjoner trenger de dollar å stille i sikkerhet til motparten. Sentralbanken kan ikke selv trykke dollar, men det kan Federal Reserve, og USA og Japan har inngått en avtale hvor det veksles dollar og yen, slik at Japans sentralbank får tilgang på dollar.
Deretter snur BOJ seg rundt og deler ut dollar til de japanske investorene mot pant i visse typer verdipapirer. Det er en praksis som den har gjenopptatt etter den ved flere tidligere anledninger har tilbudt dollarlikviditet til investorene som er investert over hele verden.
På 29 dager fikk japanske investor dollarlån hele 32 ganger.
På torsdag skal det auksjoneres ut nye trettiårige statsobligasjoner i Japan, som potensielt kan sende obligasjonsrenten enda høyere. Etterspørselen for disse auksjonene har imidlertid vært dempet siden mai, blant annet fordi Japans institusjonelle investorer heller har kjøpt statsgjeld med kortere løpetid.
Globalt problem
Det er ikke kun i Japan at obligasjonsrentene har skutt i været. Siden starten av august har renten på den britiske statsobligasjonen – gilten – med lengre løpetid steget kraftig.
Ved starten av august lå renten på den trettiårige gilten i overkant av 5,30 prosent. På en måned steg den hele 40 basispunkter til over 5,70 prosent på tirsdag.
Det er det høyeste rentenivået på 27 år, da gilten i 1998 falt fra høyere rentenivåer og gikk over til de relativt lavere rentene vi har sett siden årtusenskiftet.
I løpet av 2025 har renten på den trettiårige gilten steget 60 basispunkter – samtidig som Bank of England har kuttet renten tre ganger, til 4 prosent.
Det pågår også et nedsalg i franske statsobligasjoner, før parlamentet på neste mandag skal stemmes over budsjettforslaget til Frankrikes statsminister François Bayrou. Renten på den franske trettiåringen har så langt i år steget fra 3,70 til dagens 4,50 prosent.
Samtidig har Den europeiske sentralbanken kuttet renten fire ganger.
I budsjettet gjøres det forsøk på kutte Frankrikes statlige underskudd, men det er ventet at opposisjonen vil stemme ned forslaget og samtidig kaste Bayrou. Med den påfølgende politiske usikkerheten er det ventet at de franske statsrentene vil stige ytterligere.