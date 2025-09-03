Uvanlig samtale fanget på mikrofon

En tilsynelatende uformell samtale mellom Russlands president Vladimir Putin og Kinas president Xi Jinping ble onsdag fanget opp av en mikrofon i Beijing.

Diskusjonen dreide seg ikke om geopolitikk eller militær strategi, men om bioteknologi, organtransplantasjon og muligheten for at mennesker i fremtiden kan leve til 150 år, rapporterer Reuters.



Samtalen fant sted mens Putin og Xi gikk sammen i forkant av militærparaden på Tiananmen-plassen. Paraden markerte 80-årsdagen for slutten av andre verdenskrig, og ble fulgt av over 400 millioner på TV og sett 1,9 milliarder ganger på nett, ifølge kinesiske myndigheter.

Vitenskapens grenser

Mens Putin og Xi gikk mot talerstolen på Tiananmen-plassen, hvor de så paraden med Nord-Koreas Kim Jong Un, kunne man høre Putins tolk si på kinesisk: «Bioteknologi er i kontinuerlig utvikling.»

Etter et opphold la oversetteren til: «Menneskelige organer kan transplanteres kontinuerlig. Jo lenger du lever, desto yngre blir du, og (du kan) til og med oppnå udødelighet.»

Xi svarte: «Noen spår at mennesker kan leve til 150 år i dette århundret.»

Geopolitikk

Selv om småpraten var oppsiktsvekkende, var det de storpolitiske avtalene som dominerte Putins statsbesøk i Kina. Putin og Xi signerte mer enn 20 avtaler – fra energi og gass til kunstig intelligens. De to landene annonserte også planer om en ny stor gassrørledning til Kina, uten å oppgi detaljer om finansiering eller gasspris.

På Tiananmen-plassen advarte Xi samtidig de over 50.000 fremmøtte tilskuerne om at verden står ved et veiskille mellom «fred eller krig», mens han inspiserte tropper og militært utstyr, inkludert hypersoniske missiler og marinedroner.