Trenger ikke Norge lenger små og mellomstore bedrifter?

Den sittende regjeringen skryter stadig vekk av gode tider for næringslivet og høye investeringer. Slike makrotall er så lett å manipulere. Det henger i stor grad på olje, energi og noen store eksportnæringer. Vår felles velferd har hovedgrunnlaget i 1,3 millioner arbeidsplasser i små og mellomstore bedrifter (SMB). De opplever noe helt annet. En helt vanlig bedrift har fått betydelig høyere rente, økte lønnskostnader, dyrere underleveranser, høyere husleie og ofte svakere markeder.
Handlingsregelen for oljepengebruk fra 2001 har en tydelig intensjon om å satse merbruken på forskning, infrastruktur og skattelettelser. Det siste har dagens regjering glemt fullstendig
Den samme bedriften får beskjed fra statsminister Støre om at hans regjering leverer 5,2 prosent i lønnsvekst, og at renten kuttes basert på hans gode politikk. Det er så ekstremt tabloid. Hvor mange bedrifter med svak lønnsomhet og stadig dyrere arbeidskraft kan holde seg flytende?
Norges Bank bestemmer renten og utsatte rentekuttet i ett til to år, og skyldte faktisk også på offentlig pengebruk. Det er urovekkende å bo i et land hvor politikken er så langt unna en småbedrifts hverdag. Med stort byråkrati, dyr arbeidskraft og mindre tilgang på kapital. Regelrådet for å redusere skjemavelde ble også lagt ned. Er det rart at flere nasjonale bedriftseiere i små og mellomstore bedrifter flytter ut av landet?
På overflaten er Norge landet hvor det flyter over av melk og honning, men vi glemmer fort at lav arbeidsledighet over tid følger av at bedrifter ansetter folk. Vi glemmer ofte at eksportnæringer med stor glede av historisk svak kronekurs egentlig «subsidieres» til å etterspørre folk. At offentlig sektor uten nødvendig effektivisering trenger flere folk, og at det nesten er umulig for SMB-bedrifter å henge med på denne kampen om arbeidsfolk. På toppen er det helt umulig for småbedrifter å skjønne søknadsbyråkratiet som særlig de største bedriftene har nytte av.
Dermed øker antallet konkurser, og færre enn før starter nye bedrifter. I andre kvartal 2025 slår Statistisk sentralbyrå fast at nyskapingen er på det laveste siden 2015. I tillegg nærmer arbeidsledigheten seg 5 prosent. Det er det ikke mange som snakker om. Hvorfor skal en driftig person satse hus og hjem for å sikre verdiskaping her hjemme? Det virker som landets ledere kun bryr seg om eksportnæringen og store statsbedrifter?
Rikdommen som nasjonen Norge har opplevd over de siste 30 årene er fantastisk, og vi har samtidig spart opp mer enn noen trodde var mulig i Oljefondet. Men vi ligger etter på de fleste målinger på innovasjon, kapitaltilgang og vekst i entreprenørskap. Riktignok er det lett å starte egen bedrift, men hvem orker å holde ut lenge nok? Hvorfor kom det ikke bedre ordninger for bedriftens strømregning eller lavere arbeidsgiveravgift for oppstartere de første årene? Den ble jo satt opp isteden. Videre gjør eierbeskatningen at utenlandske konkurrenter lettere kan kjøpe norske innovative bedrifter. Handlingsregelen for oljepengebruk fra 2001 har en tydelig intensjon om å satse merbruken på forskning, infrastruktur og skattelettelser. Det siste har dagens regjering glemt fullstendig.
I SMB Norge vil vi fortsatt ha folk som starter for seg selv, står på og støtter sine lokalsamfunn. Det som er trist er at regjeringen kun hører på de store bedriftene, og glemmer hverdagsbedriftene som har skapt 1,3 millioner arbeidsplasser. Uten disse stopper faktisk de fleste lokalsamfunn i Norge. Så egentlig er tollsatsene til USA helt uten betydning.
Det er mye viktigere at politikerne bedrer rammevilkår her hjemme, og setter pris på jobbskapere og andre som tar risiko. Vi ønsker vel ikke at staten og utlendinger til slutt eier alt?
Terje Strøm
Sjeføkonom i SMB Norge