Trenger ikke Norge lenger små og mellomstore bedrifter?

Den sittende regjeringen skryter stadig vekk av gode tider for næringslivet og høye investeringer. Slike makrotall er så lett å manipulere. Det henger i stor grad på olje, energi og noen store eksportnæringer. Vår felles velferd har hovedgrunnlaget i 1,3 millioner arbeidsplasser i små og mellomstore bedrifter (SMB). De opplever noe helt annet. En helt vanlig bedrift har fått betydelig høyere rente, økte lønnskostnader, dyrere underleveranser, høyere husleie og ofte svakere markeder.

Handlingsregelen for oljepengebruk fra 2001 har en tydelig intensjon om å satse merbruken på forskning, infrastruktur og skattelettelser. Det siste har dagens regjering glemt fullstendig

Den samme bedriften får beskjed fra statsminister Støre om at hans regjering leverer 5,2 prosent i lønnsvekst, og at renten kuttes basert på hans gode politikk. Det er så ekstremt tabloid. Hvor mange bedrifter med svak lønnsomhet og stadig dyrere arbeidskraft kan holde seg flytende?

Norges Bank bestemmer renten og utsatte rentekuttet i ett til to år, og skyldte faktisk også på offentlig pengebruk. Det er urovekkende å bo i et land hvor politikken er så langt unna en småbedrifts hverdag. Med stort byråkrati, dyr arbeidskraft og mindre tilgang på kapital. Regelrådet for å redusere skjemavelde ble også lagt ned. Er det rart at flere nasjonale bedriftseiere i små og mellomstore bedrifter flytter ut av landet?

Les også Sløsing i offentlige prosjekter: Hele formuesskatten kunne vært spart Strategien med å selge inn prosjekter med lavt budsjett fordi de er utilstrekkelig utredet, er uansvarlig.

På overflaten er Norge landet hvor det flyter over av melk og honning, men vi glemmer fort at lav arbeidsledighet over tid følger av at bedrifter ansetter folk. Vi glemmer ofte at eksportnæringer med stor glede av historisk svak kronekurs egentlig «subsidieres» til å etterspørre folk. At offentlig sektor uten nødvendig effektivisering trenger flere folk, og at det nesten er umulig for SMB-bedrifter å henge med på denne kampen om arbeidsfolk. På toppen er det helt umulig for småbedrifter å skjønne søknadsbyråkratiet som særlig de største bedriftene har nytte av.