Donald Trump advarte onsdag om at USA kan bli nødt til å trekke seg fra nylig inngåtte handelsavtaler med EU, Japan og Sør-Korea dersom landets Høyesterett slår fast at hans tollpolitikk er ulovlig, rapporterer Reuters.

– Vi laget en avtale med EU der de betaler oss nesten 1.000 milliarder dollar. Og vet dere hva? De er fornøyde. Det er i boks. Men jeg antar vi må avvikle dem, sa Trump til pressen utenfor Det hvite hus.



Bakgrunnen er en kjennelse fra en føderal ankedomstol i forrige uke, som slo fast at flere av Trumps tollsatser manglet lovlig grunnlag. Trump sier imidlertid at han har tro på at Høyesterett vil omgjøre kjennelsen.

I anken søkes det å sette saken på en fremskyndet tidsplan med høringer i begynnelsen av november, ifølge rettsinnleveringer gjennomgått av Bloomberg.

– Landet vårt har en sjanse til å bli utrolig rikt igjen. Det kan også bli fattig igjen. Hvis vi taper, vil landet vårt lide enormt. Det kan bli katastrofalt, sa Trump.

Kjennelsen fra ankedomstolen tok for seg lovligheten av det Trump kaller «gjensidige» tollsatser, som ble innført i april, samt et separat sett med tollsatser som ble innført i februar mot Kina, Canada og Mexico. Avgjørelsen påvirker ikke tollsatser utstedt under annen juridisk myndighet, som for eksempel tollsatser på import av stål og aluminium.

Formålet er å legge press på Høyesterett

Trump sa at det ville bli kostbart å oppheve tollsatsene, selv om handelseksperter bemerker at tollsatsene betales av importører i USA, ikke selskaper i opprinnelseslandene. Økonomer har advart om at tollsatsene sannsynligvis vil føre til inflasjon i USA.

– Presidentens uttalelser om at avtalene kan rives opp, handler først og fremst om å legge press på Høyesterett, sier Ryan Majerus, tidligere handelstopp i USA og nå partner i advokatfirmaet King & Spalding.

Mens Trumps støttespillere peker på at Høyesterett har et konservativt flertall på 6–3, mener eksperter det er usikkert hvilken vei dommerne vil falle.

– Trump-administrasjonen klarer ikke bli enige med seg selv om avtalene egentlig har noen verdi hvis tollene blir kjent ugyldige, sa senator Ron Wyden, demokratenes toppmann i Senatets finanskomité.