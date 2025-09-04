Obligasjonsmarkedet har snudd. Etter at Donald Trumps handelskrig tidligere i år utløste et kraftig salg i amerikanske statsobligasjoner, håper investorer nå at presidentens omfattende tollsatser skal bidra til å dekke underskuddene i USAs statsfinanser, skriver Financial Times.
Ifølge det uavhengige budsjettkontoret CBO kan tollinntektene øke statens inntekter med 4.000 milliarder dollar det neste tiåret. Det vil langt på vei dekke skattelettene i Trumps «One Big Beautiful Bill Act», som anslås å øke lånebehovet med 4.100 milliarder i samme periode.
– Den eneste måten jeg ser at USA kan redusere gjelden på kort sikt, er å bruke tollinntektene, sier Andy Brenner i NatAlliance Securities til FT.
– Hvis tollinntektene plutselig forsvinner, er det et problem, legger han til.
Anket til Høyesterett
Markedsstemningen er imidlertid skjør. En amerikansk ankedomstol opprettholdt nylig en kjennelse om at Trump overskred sine fullmakter ved å innføre enkelte av tollene, selv om de får bli stående inntil Høyesterett avgjør saken. Frykt for at inntektene kan falle fikk investorer til å selge amerikanske statsobligasjoner denne uken.
Det amerikanske justisdepartementet leverte onsdag inn anken til USAs Høyesterett, hvor de ber landets øverste domstol om å avgjøre hvorvidt president Donald Trump hadde myndighet til å innføre omfattende tollsatser under en lov som er laget til bruk ved nasjonale kriser.
I slutten av august beskyldte Trump ankedomstolen for å ha en politisk slagside.
– Plugger et hull
Ifølge rentestrateg Thierry Wizman i Macquarie Group kan bortfall av tollene gi lavere inflasjon og høyere vekst, men samtidig øke underskuddet.
– Risikoen for at tollene forsvinner, mens «One Big Beautiful Bill Act» består, kan bli den største risikoen for amerikanske statsobligasjoner de neste ukene, sier han til FT.
Kredittvurderingsbyråene S&P og Fitch har fremhevet tollinntektene som en faktor bak beslutningen om å unngå nye nedgraderinger av USAs statsgjeld. Likevel mener flere strateger at den største utfordringen er USAs skyhøye utgifter.
– Tollinntektene hjelper å plugge et hull, men USA bruker langt mer enn det mottar, sier Des Lawrence i State Street Investment Management.
Uten tollinntektene anslår CBO at USAs gjeld som andel av BNP vil overgå nivået fra annen verdenskrig innen 2029.