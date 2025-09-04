Svake jobbtall i USA før «månedens viktigste»

Sysselsettingen i privat sektor i USA steg med 54.000 jobber i august, viser Automatic Data Processings (ADP) nye nasjonale sysselsettingsrapport torsdag.

Ifølge Trading Economics hadde analytikerne i forkant estimert en økning på 65.000 stillinger. I juli lå veksten på 104.000.

Nela Richardson, sjeføkonom i ADP, kommenterer i rapporten at året startet med sterk jobbvekst, men at fremgangen har blitt svekket av usikkerhet. En rekke faktorer kan forklare nedgangen i ansettelser, inkludert mangel på arbeidskraft, forsiktige forbrukere og forstyrrelser fra kunstig intelligens.

Jobber i byggebransjen steg med 16.000, ifølge rapporten, mens fabrikkstillinger falt med 7.000. Stillinger innen handel, transport og forsyningsvirksomhet falt med 17.000.

Samtidig ble det lagt frem tall for antall førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA, såkalte «jobless claims». Antallet trygdesøkere endte på 237.000 i august, mot 229.000 måneden før. Analytikerne hadde på forhånd ventet at tallet skulle ende på 230.000.

Duket for månedens viktigste

Fredag blir «månedens viktigste» tall lagt frem, nonfarm payrolls-rapporten, som viser sysselsettingsveksten utenfor landbruket i USA. Analytikerne estimerer en vekst på 75.000 stillinger.