Stephen Miran fikk en tøff mottakelse da han møtte til høring i Senatets bankkomité torsdag. Donald Trumps kandidat til styret i Federal Reserve (Fed) ble møtt med skarpe spørsmål fra flere demokrater, særlig om hans tette bånd til Det hvite hus, melder Bloomberg.

– Hvis jeg inntrer denne rollen, vil jeg opptre uavhengig slik Federal Reserve alltid gjør, sa Miran.



Miran fortalte at han vil ta permisjon uten lønn fra stillingen som leder for presidentens økonomiske råd dersom han får jobben i Fed. Imidlertid planlegger han ikke å si opp stillingen, noe som skaper uro blant flere senatorer.

– Latterlig

Svaret beroliget derimot ikke senator Jack Reed, som mener kombinasjonen av rollene er uholdbar.

– Uavhengigheten din er allerede alvorlig svekket. Du vil teknisk sett være ansatt av presidenten samtidig som du vil være ansatt av presidenten. Det er fullstendig urimelig, sa Reed.

– Det er rett og slett latterlig, la han til.

Også Senator Elizabeth Warren tok bladet fra munnen og utfordret Miran. Da han unnlot å svare klart på om Trump faktisk tapte valget i 2020, var hennes dom nådeløs.

– Du har gjort det klart at du vil gjøre og si det Donald Trump vil du skal gjøre og si, sa Warren.