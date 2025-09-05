President Donald Trump forsøkte torsdag å dempe forventningene til fredagens arbeidsmarkedsrapport. Ifølge ham vil de «reelle» tallene først bli synlige neste år.

– Tallene kommer i morgen, men de virkelige tallene vil vi først se om et år, sa Trump til pressen under en middag med teknologitoppsjefer i Det hvite hus, ifølge The Hill.



Trump argumenterte med at jobbtallene vil se bedre ut når nye prosjekter og fabrikker åpner:

– Når disse enorme, vakre stedene – geniets palasser – åpner, da vil vi se tall som er helt utrolige. Da vil vi få jobbtall som landet vårt aldri har sett, sa presidenten, uten å utdype hvilke prosjekter han siktet til.

Sparket statistikksjefen

Bakgrunnen er den svake utviklingen i arbeidsmarkedet i sommer, da gjennomsnittlig sysselsettingsvekst i mai, juni og juli bare var 35.000 jobber. I samme periode i fjor var veksten i gjennomsnitt på 123.000 jobber.

Rapporten for juli fikk Trump til å sparke daværende sjef i Bureau of Labor Statistics (BLS), Erika McEntarfer, et grep som har skapt uro om politisering av statistikken.

En Reuters-undersøkelse av økonomer anslår at antallet sysselsatte utenfor landbruket økte med 75.000 i august, opp fra 73.000 i juli. Anslagene varierer fra null til 144.000 nye jobber. Revisjoner av tidligere tall kan bli like viktige som de ferske dataene.

– Jobbveksten vi ser, er i stor grad drevet av etablering av nye bedrifter. Denne delen av statistikken er svært modellbasert og dermed også mest utsatt for revisjoner, sier Ernie Tedeschi ved Yale University til Reuters.

Trump har nominert E.J. Antoni fra den konservative tenketanken Heritage Foundation til ny leder for BLS. Antoni, som har kritisert byråets metoder og til og med foreslått å suspendere den månedlige sysselsettingsrapporten, og blir av mange økonomer sett på som uegnet til stillingen.