Sysselsettingsveksten i USA er ikke svak, den er nesten fraværende.
Etter tre svake måneder falt sysselsettingsveksten i USA (nonfarm payrolls) til bare 22.000 i august. Det var på forhånd ventet 73.000 nye sysselsatte, omtrent på nivå med juli.
Andelen arbeidsledige økte fra 4,2 til 4,3 prosent.
Tallene viser kraftig fall i sysselsettingen i offentlig sektor. Dette ble delvis kompensert gjennom bra vekst i helsesektoren.
Dessuten: De foregående månedene var enda svakere enn foreløpige tall viste. De siste tallene viser en negativ sysselsettingsvekst i juni på 13.000 personer. Snittet over de tre foregående månedene er dermed nede i 28.300.
Lange amerikanske statsrenter sank umiddelbart 10–11 basispunkter.
– Rentekutt kommer
– Er tallene så svake at det lukter resesjon?
– Nei, ikke når man ser indikatorene for arbeidsmarkedet samlet, mener sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i SpareBank 1 Markets.
– Ledigheten trender opp, men mindre enn vanlig i forkant av resesjoner, understreker han.
– Men det er ingen grunn til å tvile på rentekutt nå, Trump eller ikke.
Andreassen mener at Federal Reserve (Fed) med de svake tallene har fått en åpning for flere kutt:
– Hvis Fed vil, kan de kommunisere at usikkerheten rundt toll og alt annet har svekket økonomien, slik at det nå er riktig å senke renten.
Rentemarkedet er enig: I forkant av tallene var det priset inn 98,9 prosent sannsynlighet for et rentekutt 17. september. En halv time etter var dette blitt til 105 prosent, altså et sikkert rentekutt og 5 prosent sannsynlighet for et dobbeltkutt fra Fed.
Før nyttår har prisingen gått fra 2,3 til 2,7 kutt.
Mange negative drypp
Denne uken har det kommet en serie små drypp som alle indikerte klar nedside:
I praksis har summen av svake nyheter trolig senket «skygge-estimatet», altså den ferskeste forventningen etter at analytikerne hadde oppgitt sine estimater bak konsensustallene.
Andreassen viser til at utviklingen nå er svak i nesten alle sektorer:
– Pilene peker ned for industrien, offentlig sektor, handel, tjenester og bygg og anlegg. Det er bare helsesektoren som vokser mye, litt i likhet med andre land.
Samtidig understreker han at ledighetsraten primært stiger fordi yrkesdeltagelsen er høyere, ikke fordi mange har mistet jobbene.
Snart nye nedrevisjoner?
I forkant av fredagens tall var det høy beredskap for et brått nedsalg i dollar, ifølge Bloomberg. I forkant var vurderingen at «litt svake» tall kunne være aksjepositive, fordi de ville sikre minst et rentekutt, mens «skikkelig svake» tall kunne skremme børsene i minus.
Dramaet rundt amerikansk økonomi stopper på ingen måte med fredagens payrolls-tall. Kommende uke kommer Bureau of Labor Statistics (BLS) med sin årlige hovedrevisjon av tallene. Den tilsvarende revisjonen i fjor senket tallet på sysselsatte med 818.000 personer, og det er ventet mellom 0,5 og 1 million færre sysselsatte når payrolls jekkes til samme nivå som faktiske sysselsettingstall fra nasjonalregnskapet.
Denne revisjonen kommer i tillegg til BLS' revisjon av de to tidligere månedene. Disse revisjonene gjøres i takt med at flere bedrifter har svart på BLS-spørreskjemaet. Bare 40 prosent av bedriftene svarer umiddelbart, men de to påfølgende månedene kommer svarprosenten gradvis opp, og gir ofte endring i tallene.
Derfor ble de to foregående månedene nå senket med totalt 21.000 sysselsatte.