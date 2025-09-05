Sysselsettingsveksten i USA er ikke svak, den er nesten fraværende.

Etter tre svake måneder falt sysselsettingsveksten i USA (nonfarm payrolls) til bare 22.000 i august. Det var på forhånd ventet 73.000 nye sysselsatte, omtrent på nivå med juli.

Andelen arbeidsledige økte fra 4,2 til 4,3 prosent.

Tallene viser kraftig fall i sysselsettingen i offentlig sektor. Dette ble delvis kompensert gjennom bra vekst i helsesektoren.

Dessuten: De foregående månedene var enda svakere enn foreløpige tall viste. De siste tallene viser en negativ sysselsettingsvekst i juni på 13.000 personer. Snittet over de tre foregående månedene er dermed nede i 28.300.

Lange amerikanske statsrenter sank umiddelbart 10–11 basispunkter.

– Rentekutt kommer

– Er tallene så svake at det lukter resesjon?

– Nei, ikke når man ser indikatorene for arbeidsmarkedet samlet, mener sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i SpareBank 1 Markets.

– Ledigheten trender opp, men mindre enn vanlig i forkant av resesjoner, understreker han.

– Men det er ingen grunn til å tvile på rentekutt nå, Trump eller ikke.

Andreassen mener at Federal Reserve (Fed) med de svake tallene har fått en åpning for flere kutt: