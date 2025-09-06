There will be blood

Spørsmålet er ikke fortegnet på effektene det har på vekst og inflasjon, men størrelsen av effektene. På det spørsmålet er nok svaret mer åpent, og spriker blant de som prøver å kvantifisere. Sekvenseringen og timingen blir nok også avgjørende fremover, da mye er blitt forkludret av såkalt «frontloading» av importører. Dette innebærer at amerikanske bedrifter har importert varer fra utlandet før tollsatsene trer i kraft, og dermed bygget opp lagrene for å unngå høyere priser.

Rentene ned?

Prisene i USA vil mest sannsynlig stige igjen, og man har allerede sett tegn til det. Dette i en periode hvor inflasjonen har holdt seg høy og over inflasjonsmålet helt siden pandemien. Selv om tolløkningene bare gir et «transitorisk» og midlertidig løft i prisene, er det nok en effekt den amerikanske sentralbanken Fed ikke kan se helt bort fra i sin utøvelse av pengepolitikken. Det vil si, hvis Fed fortsatt kan utøve politikken like uavhengig fremover som den har gjort tidligere.

I en undersøkelse gjort av Financial Times blant 94 økonomer, sier 89 at Trumps gjentatte angrep på Fed og Powell allerede har svekket troverdigheten til sentralbanken.

Det er liten tvil at Trump ønsker lavere renter. Presset mot Fed og spesielt sjefen Jerome Powell har kommet i flere omganger, og bidrar ikke til å styrke troen på full uavhengighet. I en undersøkelse gjort av Financial Times blant 94 økonomer, sier 89 at Trumps gjentatte angrep på Fed og Powell allerede har svekket troverdigheten til sentralbanken. Mai neste år er perioden til Powell også over, og da skal Trump utnevne hans etterkommer. Litt over halvparten (52 prosent) av de samme økonomene sier i samme undersøkelse at de tror fokuset til Fed vil skifte etter det.

Ingen gratis lunch

Tillit er noe en sentralbank er helt avhengig av å ha, for å påvirke forventninger og for å sikre at inflasjonsmålet innfris. Spørsmålet om uavhengighet er helt avgjørende, spesielt i en tid når statsgjelden i USA også bare har økt etter pandemien, og inflasjonen har forblitt over målet. Spekulasjoner om at USA prøver å inflatere seg ut av gjeldssituasjonen er farlig, og ikke en gratis lunch långivere vil godta uten å få betalt for det. Oppgangen i lange amerikanske statsrenter og en svakere dollar kan være et symptom på at långivere ikke lenger er like trygge på det, og at tilliten har avtatt.

Å tukle med uavhengigheten og tilliten blir dermed som å leke med ilden. Tillit tar lang tid å bygge opp, men kan forsvinne fort. USA har stått i bresjen for å bygge opp tilliten til uavhengige institusjoner siden andre verdenskrig, og har nytt fruktene av det. Det skal nok mer til for at dette endrer seg, men man kan ikke lenger ta det for gitt. Det vil få konsekvenser om uavhengigheten og tilliten til Fed svekkes videre.

Blodig alvor

Etter over syv måneder under Trump 2.0 begynner vi allerede å merke såkalt «Trump fatigue». Gradvis blir vi mer og mer immune og apatiske av utsagnene og handlingene. I august ble Erika McEntarfer, sjefen for Bureau of Labor Statistics (BLS), sparket etter svake arbeidsmarkedstall som ble rapportert.

Lenge har vi blitt fortalt at man ikke skal ta Trump bokstavelig. Den blunderen gikk markedet på i april, da man hadde tatt ham altfor lite bokstavelig på truslene om kraftig økte tollsatser.

Det skulle vise seg at det var blodig alvor.