There will be blood

Gjestekommentar
Aksjemarkedene er tilbake på «all time high»-nivåer, vekstforventningene er på vei opp igjen og tollfrykten har tydelig avtatt. Tilsynelatende er himmelen mer skyfri nå enn på lenge, spesielt siden april og det altoppslukende fokuset på handelskrigene. Dette til tross for at mange land nå står igjen med høyere tollsatser på det de eksporterer til USA enn de som var annonsert i april, som skremte både markedene og økonomene.
En stor forskjell nå er at flere «avtaler» er inngått samtidig som man har unngått såkalt «tit-for-tat» eskalering, med et potensielt mye verre utfall og enda høyere tollsatser. Det betyr likevel ikke at tolløkningene ikke vil ramme vekst- og inflasjonsutsiktene negativt fremover. Riktignok har Trump fått til avtaler med EU, Japan og Vietnam slik han ønsket – avtaler som er ensidige og uten «øye for øye, tann for tann»-gjengjeldelse på amerikanske varer eksportert til disse landene. Men det betyr ikke at man bare skal juble over alle toll-inntektene som kommer inn i den amerikanske statskassen fremover.
Konsumentene får regningen
Toll er en form for skatt. Regningen må tas av eksportør, importør eller sluttforbruker, eller deles mellom partene. Drømmescenariet til Trump er selvfølgelig at eksportør tar største delen av regningen, men det vil neppe skje. Studier gjort av National Bureau of Economic Research (NBER) viste at omtrent 80–90 prosent av kostnadene ble båret av amerikanske forbrukere og bedrifter gjennom høyere priser på kinesiske varer i 2018–2019 under Trump 1.0. Det vil få konsekvenser for vekst og inflasjon i USA
Spørsmålet er ikke fortegnet på effektene det har på vekst og inflasjon, men størrelsen av effektene. På det spørsmålet er nok svaret mer åpent, og spriker blant de som prøver å kvantifisere. Sekvenseringen og timingen blir nok også avgjørende fremover, da mye er blitt forkludret av såkalt «frontloading» av importører. Dette innebærer at amerikanske bedrifter har importert varer fra utlandet før tollsatsene trer i kraft, og dermed bygget opp lagrene for å unngå høyere priser.
Rentene ned?
Prisene i USA vil mest sannsynlig stige igjen, og man har allerede sett tegn til det. Dette i en periode hvor inflasjonen har holdt seg høy og over inflasjonsmålet helt siden pandemien. Selv om tolløkningene bare gir et «transitorisk» og midlertidig løft i prisene, er det nok en effekt den amerikanske sentralbanken Fed ikke kan se helt bort fra i sin utøvelse av pengepolitikken. Det vil si, hvis Fed fortsatt kan utøve politikken like uavhengig fremover som den har gjort tidligere.
I en undersøkelse gjort av Financial Times blant 94 økonomer, sier 89 at Trumps gjentatte angrep på Fed og Powell allerede har svekket troverdigheten til sentralbanken.
Det er liten tvil at Trump ønsker lavere renter. Presset mot Fed og spesielt sjefen Jerome Powell har kommet i flere omganger, og bidrar ikke til å styrke troen på full uavhengighet. I en undersøkelse gjort av Financial Times blant 94 økonomer, sier 89 at Trumps gjentatte angrep på Fed og Powell allerede har svekket troverdigheten til sentralbanken. Mai neste år er perioden til Powell også over, og da skal Trump utnevne hans etterkommer. Litt over halvparten (52 prosent) av de samme økonomene sier i samme undersøkelse at de tror fokuset til Fed vil skifte etter det.
Ingen gratis lunch
Tillit er noe en sentralbank er helt avhengig av å ha, for å påvirke forventninger og for å sikre at inflasjonsmålet innfris. Spørsmålet om uavhengighet er helt avgjørende, spesielt i en tid når statsgjelden i USA også bare har økt etter pandemien, og inflasjonen har forblitt over målet. Spekulasjoner om at USA prøver å inflatere seg ut av gjeldssituasjonen er farlig, og ikke en gratis lunch långivere vil godta uten å få betalt for det. Oppgangen i lange amerikanske statsrenter og en svakere dollar kan være et symptom på at långivere ikke lenger er like trygge på det, og at tilliten har avtatt.
Å tukle med uavhengigheten og tilliten blir dermed som å leke med ilden. Tillit tar lang tid å bygge opp, men kan forsvinne fort. USA har stått i bresjen for å bygge opp tilliten til uavhengige institusjoner siden andre verdenskrig, og har nytt fruktene av det. Det skal nok mer til for at dette endrer seg, men man kan ikke lenger ta det for gitt. Det vil få konsekvenser om uavhengigheten og tilliten til Fed svekkes videre.
Blodig alvor
Etter over syv måneder under Trump 2.0 begynner vi allerede å merke såkalt «Trump fatigue». Gradvis blir vi mer og mer immune og apatiske av utsagnene og handlingene. I august ble Erika McEntarfer, sjefen for Bureau of Labor Statistics (BLS), sparket etter svake arbeidsmarkedstall som ble rapportert.
Lenge har vi blitt fortalt at man ikke skal ta Trump bokstavelig. Den blunderen gikk markedet på i april, da man hadde tatt ham altfor lite bokstavelig på truslene om kraftig økte tollsatser.
Det skulle vise seg at det var blodig alvor.
Vårt økonompanel skriver hver uke om makroøkonomi, markeder og økonomisk politikk
|30. august
|Erica Dalstø
|Valgets skjulte sannhet
|23. august
|Harald Magnus Andreassen
|Trump, toll og tull
|16. august
|Kjetil Olsen
|Kan vi vente mange Fed-kutt?
|9. august
|Kyrre Aamdal
|Oppblåste krangler
|2. august
|Karine Alsvik Nelson
|Hva skjer dersom Fed kutter renten?
|19. juli
|Jan L. Andreassen
|Europa, du må ikke sove
|12. juli
|Tore Grobæk Vamraak
|Rentekuttet kunne kommet mye før
|5. juli
|Kari Due-Andresen
|Inflasjonsfrykten var overdrevet
|28. juni
|Espen Henriksen
|Store fond, enda større forpliktelser
|21. juni
|Erica Dalstø
|På tide å valutasikre aksjefondet?