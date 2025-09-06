Zelenskyj avviser: – Han kan komme til Kyiv

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj avviser forslaget fra Russlands president Vladimir Putin om at de to skal møtes i Moskva.

6. sep.
AVVISER: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj spiller ballen tilbake til Russlands president Vladimir Putin.  Foto: Ludovic Marin / AP / NTB
– Han kan komme til Kyiv. Jeg kan ikke reise til Moskva når landet mitt er under raketter, under angrep hver dag. Jeg kan ikke reise til hovedstaden til denne terroristen, sier Zelenskyj i et intervju med amerikanske ABC News.

Putin forstår dette, legger han til.

Onsdag sa Putin at han aldri har vært imot å møte Zelenskyj.

– Dersom møtet med Zelenskyj er godt forberedt, er jeg villig til å møte ham. La Zelenskyj komme til Moskva, så vil møtet finne sted, sa han.

Forslaget ble imidlertid fort avvist som useriøst av Ukrainas utenriksminister Andrij Sybiha.

