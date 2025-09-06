Aksjemarkedet er i en ny æra

Aksjemarkedet har etter andre verdenskrig hatt tre lengre oppgangsperioder, men også to vedvarende perioder med svak avkastning. Hva har kjennetegnet de ulike fasene, hvor står vi nå – og hva blir de neste årenes store investeringsmuligheter? Goldman Sachs trekker i en rapport opp de lange linjene, og deres beskrivelse rimer godt med det jeg har kalt en ny økonomisk æra.

Et historisk tilbakeblikk

1945–1968: Etterkrigsboom

Perioden var preget av økonomisk gjenoppbygging, opprettelse av nye globale institusjoner, handelsavtaler og reduserte tollsatser, høy befolkningsvekst og stigende etterspørsel fra husholdninger. Verdsettelsen av aksjer var svært lav etter krigsårene.

1968–1982: Stagflasjon og uro

En sterk dollar, Vietnamkrigen og stigende budsjettunderskudd tynget amerikansk økonomi. Nixon løsrev dollaren fra gull i 1971, optimismen rundt «Nifty Fifty»-aksjene forsvant, og 1970-tallet ble preget av inflasjon, renteoppgang, Watergate, Midtøsten-krig og OPECs oljeembargo. S&P 500 mistet 75 prosent av sin realverdi fra 1966 til 1982.

1982–2000: Den moderne syklusen

Oppgangen ble innledningsvis drevet av lav verdsettelse av aksjer, fallende inflasjon og renter, deregulering, skattelettelser, Berlin-murens fall, Sovjetunionens kollaps og tiltagende globalisering.

2000–2009: Det tapte tiåret

IT-boblen sprakk, gjeldsoppbygging og amerikansk boligboble endte i en global finanskrise. Sentralbanken i USA hevet styringsrenten fra 1 til 5,25 prosent mellom 2004 og 2006, og subprime-lån for over 1.000 milliarder dollar rystet det finansielle systemet.

2009–2022: Oppgangen etter finanskrisen

Etter et kursfall på 57 prosent for S&P 500 var verdsettelsen svært lav i 2009. Ekstremt lave renter og store obligasjonskjøp fra sentralbankene utløste en lang opptur drevet av amerikanske teknologigiganter og amerikansk eksepsjonalisme.

2022–i dag: «Den postmoderne syklusen»

Inflasjonen er tilbake, rentene er høyere, statsgjelden har økt og globaliseringen har svekket seg. Goldman kaller denne nye æraen «postmoderne», fordi de ser elementer fra tidligere perioder, men også nye drivkrefter som høyere statsgjeld og statlige underskudd, demografiske endringer, økte handelsbarrierer, teknologiske omveltninger og store investeringsbehov innen forsvar, energi og infrastruktur.

ALL-TIME HIGH: Inflasjonsjustert indeksutvikling. Skjermdump: Formue

Hvor står finansmarkedene i dag?

Goldman Sachs peker på at de sterkeste lange oppgangsperiodene har startet med lav verdsettelse. I dag er verdsettelsen, spesielt for amerikanske aksjer, nær historiske toppnivåer.

Gjennom 1980- og 90-tallet var fallende renter en nøkkelfaktor for stigende inntjening og verdsettelse. Selv om inflasjonen har kommet kraftig ned det siste året, og styringsrentene er senket i mange land, kan økende budsjettunderskudd og stigende statlig gjeld holde finansieringskostnadene på et høyere nivå enn før.