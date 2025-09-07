– Dette blir et veldig viktig tall fordi Norges Bank har gitt signaler om rentekutt i september. Inflasjonstallene er blant de siste tingene som kan avgjøre om det blir rentekutt eller ikke, og Norges Bank legger fortsatt ganske stor vekt på den løpende inflasjonen, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge.

I august lå samlet inflasjon på 3,3 prosent og kjerneinflasjonen på 3,1 prosent – høyere enn ventet. Norges Bank anslår at samlet inflasjon vil stige til 3,5 prosent i september, mens kjerneinflasjonen holder seg stabil på 3,1. Lavere barnehagepriser trekker inflasjonen noe ned, men dette er ikke innarbeidet i bankens prognoser.

Regionalt nettverk avgjørende

Torsdag legges også rapporten fra regionalt nettverk fram.

– Dette er også viktige tall fordi det forteller oss siste nytt for bedriftene, som igjen forteller oss hvordan det går i norsk økonomi, sier Knudsen.

Forrige runde viste fortsatt moderat vekst. Knudsen sier det blir spennende å se om høye amerikanske tollsatser gir utslag for norske eksportbedrifter. Nettverket kan også gi signaler om utviklingen i bygg og anlegg, og i oljesektoren etter meldinger om nedbemanning hos blant andre Rosenberg og ConocoPhillips.

DNB Carnegie peker på at nettverkstallene trolig vil bekrefte stabil produksjonsvekst på 0,4 prosent i både tredje og fjerde kvartal, flate kapasitetsutnyttelsesnivåer og færre rapporterte arbeidskraftmangler.

USA og Europa

Internasjonalt er det flere nøkkeltall denne uken:

USA-inflasjon (torsdag): Samlet inflasjon var sist på 2,7 prosent, kjerneinflasjon på 3,1. – Vi er spent på om Trumps tollsatser og annen politikk vil øke inflasjonen videre, sier Knudsen.

Eurosonen (torsdag): Den europeiske sentralbanken ventes å holde renten uendret på 2,0 prosent.

Kina (onsdag): Inflasjonen har ligget rundt null siden våren 2023, noe som bidrar til lav importert inflasjon til vestlige økonomier.

USA-forbrukerstemning (fredag): Forblir lav på grunn av usikkerhet rundt Trumps politikk.

Lite effekt av valget

Stortingsvalget mandag ventes å få liten markedsbetydning, ifølge DNB Carnegie. Historisk har handlingsregelen sikret stabilitet uansett politisk farge. Risikoen er at et mer fragmentert politisk landskap kan gi ekspansiv budsjettpolitikk, ifølge banken.

Forrige uke steg statsrentene kraftig i USA, Frankrike og Storbritannia, drevet av frykt for svak disiplin i budsjettpolitikken. Amerikanske tiårsrenter toppet på 4,30 prosent før de falt tilbake til 4,15. DNB Carnegie venter fortsatt et amerikansk rentekutt på 0,25 prosentpoeng i september.