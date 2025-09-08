«Tidlig ute»-storbank snur: Ser ny skrell før rentemøtet

Standard Chartered Bank tror Fed vil kutte styringsrenten med 50 basispunkter på rentemøtet 17. september, fra tidligere prognose om 25 basispunkter.

Endringen skjer etter fredagens sysselsettingsrapport. Tallene for august viste at non-farm payrolls økte med kun 22.000, mot konsensus på 75.000. Tremånederssnittet er nå nede i 29.000. Samtidig steg arbeidsledigheten til 4,3 prosent, det høyeste nivået siden 2021.

– Vi tror august-dataene har åpnet døren for et «catch-up»-kutt på 50 basispunkter fra Fed, skriver rentestrateg John Davies og G10-analysesjef Steve Englander.

Ny stor runde med revisjoner

Tirsdag kommer den årlige hovedrevisjonen fra BLS. I fjor førte årsrevisjonen til at sysselsettingstallene ble revidert ned med hele 818.000 personer. Dette bidro sterkt til at Fed fulgte opp med et dobbelt rentekutt kort tid etter.

– Vi anerkjenner at vi er tidlig ute, men venter at reviderte sysselsettingstall for perioden april 2024 til mars 2025 vil støtte vårt syn, skriver Standard Chartered.

Banken mener de offisielle tallene undervurderer graden av svekkelse i arbeidsmarkedet, blant annet på grunn av metodiske forstyrrelser i dataene. Det pekes spesielt på at sysselsettingsandelen (employment-population ratio) viser en tydeligere nedgang.