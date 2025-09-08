USA-anslag spriker kraftig

Atlanta Feds modell anslår en robust BNP-vekst på 3 prosent, høyere enn noen uavhengige prognoser. Samtidig viser St. Louis Feds modell en vekst på kun 0,6 prosent – nesten stillstand og blant de mest pessimistiske anslagene som finnes, ifølge Marketwatch.

Uvanlig stor forskjell

Forskjellen er uvanlig stor. Ifølge beregninger fra Googles Gemini ligger den gjennomsnittlige spredningen etter to måneder i et kvartal normalt på 0,3 prosentpoeng, med et standardavvik på 1 prosentpoeng utenom pandemiperioden. Dagens gap er mer enn dobbelt så høyt som normalt.

Forklaringen ligger delvis i metodikken. Atlanta Fed estimerer hver enkelt komponent av BNP basert på innkommende data, mens St. Louis Fed benytter en top-down-modell som også inkluderer indikatorer som ikke er en del av BNP-beregningene, men som likevel gir signaler om vekst.

New York Fed havner omtrent midt mellom de to med et estimat på 2,1 prosent.

Rentekutt i september, oktober og desember?

At modellene spriker, reflekterer ifølge Marketwatch den blandede situasjonen i økonomien. Sysselsettingsveksten har avtatt betydelig, mens detaljhandelen har holdt seg solid.

CME FedWatch viser at det nå er 90,1 prosent sannsynlighet for et kutt på 0,25 prosentpoeng 17. september, fra intervallet 4,25 til 4,50 prosent til intervallet 4,00 til 4,25 prosent. Det er også nå 73,3 prosent sannsynlighet for et nytt kutt til 3,75 til 4,00 prosent 29. oktober.

Mandag er det også 67,2 prosent sannsynlighet for enda en rentekutt i USA 10. desember, og bare 23,9 prosent sannsynlighet for at den da blir liggende uendret.