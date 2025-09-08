Trump: Fra toll til frihandel

Noe av det første Donald Trump gjorde etter å ha gjeninntatt Det ovale kontor var å sende toll på varer fra Mexico og Canada i taket.

Nå er turen kommet til neste runde. Ikke nye tollsatser, men tvert imot reforhandling av den store frihandelsavtalen mellom USA, Canada og Mexico, the US-Mexico-Canada Agreement (USMCA).

Hvordan kan det henge sammen at USA først sendte tollsatsene opp til 25 prosent for så å reforhandle en frihandelsavtale? Økningen av tollsatsene overfor de to nabolandene var mest av alt forhandlingstaktikk for å ha litt å gå på i forhandlingene, hevder kilder i Trump-kretsen overfor Wall Street Journal (WSJ).

Vraket NAFTA

Fra 1992 hadde de tre landene en langt mer omfattende frihandelsavtale, NAFTA (North American Free Trade Agreement), men denne ble opphevet under Trump 1.0.

I stedet kom i 2020 USMCA blant annet med andre krav til andelen amerikansk verdiskaping for å omfattes av tollfri handel. Avtalen omfatter en årlig handel for 2 billioner dollar.

Men så kom altså toll på 25 prosent i vinter, før Trump deretter unntok varer som er eksplisitt beskyttet gjennom USMCA. I august kom så nyheten om at tolløkningen overfor Mexico utsettes med nye 90 dager, offisielt fordi handelsforholdene mellom USA og Mexico er spesielt kompliserte.

Innen en måned

Denne tolløkningen kom et halvt års tid før USMCA skal reforhandles. Reforhandling av vilkårene i løpet av seks år, med oppstart av forhandlingene senest 5. oktober 2025, har hele tiden vært en del av USMCA. USMCA vil uansett utløpe i 2036, med mindre det i mellomtiden fremforhandles en forlengelse.

Overfor WSJ krever nå republikanske senatorer at avtalen skal stille høyere krav til USA-innhold for at de aktuelle varene fortsatt skal være omfattet av frihandelsavtalen.

Dette gjelder ikke minst i bilproduksjonen, der kravet til USA-andel steg fra 62,5 prosent under NAFTA til 75 prosent under USMCA, og hvor det nye kravet altså kan bli høyere.

Andre USA-krav vil rettes mot energisektoren, hvor Mexico angivelig favoriserer egne statseide bedrifter, copyright-beskyttelse og konkurransehindre innen telekom.