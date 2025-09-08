I EU skal diskusjonene om å innføre sanksjoner mot Kina være godt i gang, melder Financial Times.

Bakgrunnen er at Kina, sammen med flere andre tredjeland, viser for stor appetitt for russiske energiprodukter. Samtidig viser USA større vilje for å begrense Russlands eksport, og dermed gi en knekk til finansieringen av landets krigskasse.

Etter Russlands invasjon av Ukraina i 2022 overtok Kina EU-landenes rolle som storkjøper av russisk olje og gass. I 2024 importerte Kina 2 millioner oljefat pr. dag, ifølge Kpler.

Etter at forsøkene på fredssamtaler med Putin ikke har lyktes, har Donald Trump uttalt at han er åpen for å innføre nye tiltak rettet mot Russland sammen med EU.

Forhandlingene om hva som kan inngå i sanksjonspakken startet på søndag.

Den eventuelle sanksjonspakken vil trenge et enstemmig EU bak seg. Det kan imidlertid vise seg å være vanskelig, siden de Russland-vennlige landene Ungarn og Slovakia er EU-medlemmer.

EU har også vært forsiktige med å innføre restriksjoner mot Kina, som er landets nest største handelspartner. Kina og Russland har også tilsynelatende knyttet tettere bånd etter at Putin deltok på Kinas president Xi Jinpings militærparade forrige uke.