Etter rentekuttet om halvannen uke vil Norges Bank vente til mars neste år med neste rentekutt. Så kommer et enslig kutt til høsten 2026 før Norges Bank gir seg med rentekutt, tror Handelsbanken Capital Markets. På 3,50 prosent er nemlig det rentebunnen nådd.

Til tross for at inflasjonen kommer raskere ned enn Norges Bank venter, vil renten altså komme langsommere ned enn Norges Bank har signalisert, tror Handelsbanken.

– Med en lavere inflasjon vil få en høyere realrente underveis, sier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov.

– Og lengre frem tror vi ikke at realrenten skal så mye ned.

«R stjerne» opp

Hov viser til den nøytrale realrenten, nivået der renten hverken bremser eller stimulerer. Norges Bank har tre ganger de siste årene jekket opp sitt anslag for «r stjerne», og mener nå den ligger mellom 0,5 og 1,5 prosent. Norges Bank har derfor indikert at en styringsrente på 3,0 prosent er omtrent nøytralt og den nåværende rentebanen bunner ut på så vidt over 3,0 prosent.

– Norges Bank har en tendens til å ligge litt etter markedet, mener Hov, og viser til at markedet implisitt priser inn 0,5-1 prosentpoeng høyere nøytral realrente.

Selv tror Hov at en styringsrente på 3,5 prosent vil være bunnen når Norges Bank gradvis får hevet sitt anslag på «r stjerne».

– De tar det trolig gradvis, når de ser at markedsbaserte mål biter seg fast høyere enn deres eget anslag. Men det er ikke Norges Bank som bestemmer hvor den nøytrale realrenten ligger. Det er bestemt ut fra internasjonale forhold fordi vi har frie kapitalbevegelser, understreker han.

Høyere lønnsvekst

Handelsbanken venter ganske sterk aktivitetsvekst. Dessuten er det kommet talldrypp som tyder på at årets lønnsvekst blir noe høyere enn den avtalte rammen på 4,4 prosent.

– Vi har et par år med høye nominelle lønnstillegg. Likevel er lønnsandelen i industrien fortsatt nesten rekordlav. Det har overrasket meg.