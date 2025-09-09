Ett år etter Draghi-rapporten: – Null gjennombrudd

Tirsdag er det ett år siden EU-kommisjonen mottok Draghi-rapporten, et veikart fra tidligere sentralbanksjef og italiensk statsminister Mario Draghi om hvordan Europa kan styrke konkurranseevnen i takt med økende produktivitetsforskjeller mot USA.

Deutsche Bank har i den anledning tatt en statussjekk på hvordan det har gått.

«Samlet sett er fremgangen blandet – ingen virkelige gjennombrudd, men enkelte betydelige reformer,» oppsummerer Deutsche-økonomene Marion Muehlberger og Ursula Walther.

«Analyse fra tankesmien Epic viser at rundt 11 prosent av Draghis 383 politiske anbefalinger er gjennomført,» tilføyes det, med forbehold om varierende grad av betydning.

Etter å ha mottatt rapporten i september, fulgte EU-kommisjonen i januar opp med «Competitiveness Compass», som kort fortalt utelukket de mest kontroversielle forslagene, som felles gjeld og krav om lokal produksjon.

Boom i forsvar

Den mest konkrete fremgangen har vært oppbyggingen av forsvarsindustrien, der det også har vært bred politisk enighet og betydelig press, ifølge banken.

Tyskland har vært i front og økt forsvarsbudsjettet sitt fra 74 til 109 milliarder euro fra 2024 til 2025. I august åpnet landet også Europas største ammunisjonsfabrikk.

EU etablerte SAFE-programmet på 150 milliarder euro for å støtte medlemslandenes forsvarsinvesteringer. Nato har lansert et mål om at forsvarsutgiftene skal utgjøre 3,5 prosent av BNP.

Byråkrati

EU-kommisjonen har siden Draghi-rapporten satt i gang en rekke «Omnibus»-forslag for å forenkle lovverk, særlig for små og mellomstore bedrifter.

Deutsche-økonomene anslår at diverse byråkratikutt vil gi samlede besparelser på ni milliarder euro – «noe fremgang».



Innovasjon og kapitalmarkeder

Fremgangen i å tette innovasjonsgapet til USA har vært begrenset, ifølge banken.

EU lanserte «InvestAI»-initiativet for å bygge AI-gigafabrikker og etablere et nytt AI-fond på 20 milliarder euro, men konkrete resultater har foreløpig latt vente på seg.

Kapitalmarkedene i EU er fortsatt fragmenterte, og planen om en felles spare- og investeringskonto er ennå ikke presentert.

Politisk brems

Flere av Draghi-rapportens mest ambisiøse forslag omhandler nasjonale ansvarsområder som skattepolitikk og arbeidsmarked. Her står politiske motsetninger og intern motstand i veien, forklarer Deutsche.

«Det er i de områdene hvor nasjonale interesser er mest sammenfallende – som å kutte byråkrati – at Draghi-rapporten har vært mest gjennomførbar,» heter det.