S&P 500 har steget nær 2 prosent siden sentralbanksjef Jerome Powell under Jackson Hole-symposiet kommenterte at nye rentekutt kunne rettferdiggjøres. Siden bunnen i april er S&P 500 opp nærmere 30 prosent.

Markedsstrateg Andrew Tyler i JP Morgen tror nå at et rentekutt fra Federal Reserve neste uke kan lede til et «sell the news»-øyeblikk på USA-børsene, ifølge Marketwatch.

«Vi er bekymret for at et rentekutt på 25 basispunkter den 17. september kan lede til kursfall på børsene, ettersom investorer kan trekke pusten og begynne å stille spørsmål ved både makrodata, sentralbankens reaksjonsfunksjon, posisjonering i aksjemarkedet, avtagende tilbakekjøp fra selskapene og svekket appetitt fra privatinvestorer», skriver økonomen.

Med avtagende arbeidstilbud kan et rentekutt gi økt etterspørsel etter arbeidere, og dermed presse lønnsveksten opp. Samtidig ser investeringsbanken tegn til at flere bedrifter planlegger å velte økte tollkostnader over på forbrukerne.

Selv med en potensielt «haukete» overraskelse når inflasjonstallene i USA legges frem på torsdag, tror banken at Federal Reserve vil gjennomføre det høyst ventede rentekuttet neste uke.

Men nedgangen i markedet kan bli kortvarig: Tyler og hans team holder seg til et "taktisk positivt syn" på aksjer, dog med lavere overbevisning, ettersom det nåværende markedet virker «ustoppelig».

AI-tematikken vil trolig fortsette å gi støtte, særlig dersom «Magnificent 7» utvides til å inkludere Broadcom etter de sterke kvartalstallene, heter det.