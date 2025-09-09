Kutter USA-tall med 911.000

Fredag viste månedlige sysselsettingstall for USA (non-farm payrolls) et stort fall for august. Bare 22.000 nye sysselsatte var langt lavere enn den ventede veksten på 73.000.

Bureau of Labor Statistics (BLS) reviderte samtidig sysselsettingsveksten for de to foregående månedene ned med totalt 21.000 personer, slik at gjennomsnittet over de tre siste månedene endte så svakt som 28.300 personer.

Dette er et stup fra nivåene i fjor. I desember ble det skapt 323.000 nye jobber i USA.

Enorm revisjon

Det stopper ikke der. Tirsdag publiserte BLS den første årlige revisjonen av tallene tilbake til mars.

Nivået på sysselsettingen i mars senkes med hele 911.000, enda mer enn fryktet på forhånd.

BLS understreker at dette er en klart større nedrevisjon enn vanlig, der det ofte har vært justeringer tilsvarende 0,2 prosent av arbeidsstyrken. Nå senkes tallene tilsvarende 0,6 prosent av arbeidsstyrken.

– Vi har sett estimater som tydet på kutt på mellom 400.000 og 700.000 personer, så dette var klart mer enn ventet, sier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets.

Likevel er reaksjonen i rentemarkedet ganske beskjeden, bare noen få punkter rentefall.

– Det er nok fordi de fleste var forberedt på en stor revisjon, og det store fallet kom med arbeidsmarkedstallene i forrige uke, mener Hov.