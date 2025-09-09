Kutter USA-tall med 911.000

Fredag viste månedlige sysselsettingstall for USA (non-farm payrolls) et stort fall for august. Bare 22.000 nye sysselsatte var langt lavere enn den ventede veksten på 73.000.
Bureau of Labor Statistics (BLS) reviderte samtidig sysselsettingsveksten for de to foregående månedene ned med totalt 21.000 personer, slik at gjennomsnittet over de tre siste månedene endte så svakt som 28.300 personer.
Dette er et stup fra nivåene i fjor. I desember ble det skapt 323.000 nye jobber i USA.
Enorm revisjon
Det stopper ikke der. Tirsdag publiserte BLS den første årlige revisjonen av tallene tilbake til mars.
Nivået på sysselsettingen i mars senkes med hele 911.000, enda mer enn fryktet på forhånd.
BLS understreker at dette er en klart større nedrevisjon enn vanlig, der det ofte har vært justeringer tilsvarende 0,2 prosent av arbeidsstyrken. Nå senkes tallene tilsvarende 0,6 prosent av arbeidsstyrken.
– Vi har sett estimater som tydet på kutt på mellom 400.000 og 700.000 personer, så dette var klart mer enn ventet, sier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets.
Likevel er reaksjonen i rentemarkedet ganske beskjeden, bare noen få punkter rentefall.
– Det er nok fordi de fleste var forberedt på en stor revisjon, og det store fallet kom med arbeidsmarkedstallene i forrige uke, mener Hov.
– Men så svake tall som dette holder spekulasjonen om et dobbeltkutt fra Fed i live.
– Flere på rad
Også seniorstrateg Dane Cekov i SpareBank1 Markets peker på muligheten for at Fed ikke nøyer seg med et rentekutt på 25 basispunkter.
– Nesten uansett hvilke inflasjonstall vi får om to dager, vil Fed kutte renten nå. Arbeidsmarkedet er blitt klart svakere, sier han.
– Det er ingen sjokkreaksjon i rentemarkedet, men man begynner å spekulere i et mulig dobbeltkutt. Selv tror jeg det er mer sannsynlig at Fed kutter ved flere rentemøter på rad, hvis tallene fortsatt viser et så svakt arbeidsmarked.
Rutinemessig ned
Disse revisjonene har de siste årene gitt mye lavere sysselsettingsvekst enn de løpende payrolls-tallene har indikert. I 2024 ble sysselsettingsnivået senket med 818.000 personer. I gjennomsnitt har de siste seks årene endt med 250.000 personer lavere sysselsetting enn de løpende payrolls-tallene har vist.
Selv før denne hovedrevisjonen av BLS’ sysselsettingstall var det klart at USA er inne i den svakeste firemånedersperioden for sysselsettingen siden pandemien.
Hvorfor revideres tallene?
Hver måned henter BLS inn tall fra bedriftene for å si noe om sysselsettingen. Bare rundt 40 prosent svarer den første måneden, og dette danner grunnlaget for de løpende sysselsettingstallene.
Måneden etter har noen flere bedrifter svart, og tallene justeres ved behov.
Den tredje måneden kommer ytterligere noen svar, og tallene justeres igjen.
Først nå foreligger nasjonalregnskapstall for sysselsettingen i mars i år. Hvis disse tallene er høyere (lavere) enn payrolls rapporterte for mars, heves (senkes) payrolls-tallene fra mars og frem til nå.
Innen mars neste år er nasjonalregnskapstallene endelige, og BLS foretar den endelige revisjonen av sysselsettingstallene for mars i år.
Sparket sjefen
Den nye, voldsomme negative revisjonen kommer dessuten på toppen av de månedlige justeringene BLS har kommet med gjennom sommeren. Svake sysselsettingstall og store nedrevisjoner førte til at president Donald Trump sparket BLS-sjefen Erika McEntarfer for en drøy måned siden.
Ikke bare er Trumps håndplukkede BLS-sjef, E. J. Antoni, foreløpig ikke godkjent av Senatet. I tillegg har en svært høy andel av BLS’ ledersjikt sluttet, delvis som følge av DOGE-kuttene. Ifølge Bloomberg har så mye som en tredjedel av ledelsen sluttet, noe som kan få følger for kvaliteten på statistikken fra BLS.