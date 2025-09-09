Multinasjonale selskaper med utenlandske ansatte i USA har søkt juridisk rådgivning og satt reiser på pause, skriver Financial Times.

Utviklingen skjer etter at føderale immigrasjonsmyndigheter (Immigration and Customs Enforcement – ICE) i forrige uke arresterte flere hundre arbeidere i en razzia ved en batterifabrikk Hyundai og LG bygger i Georgia.

– Kundene våre oversvømmer innboksen vår og spør om de også er eksponert. De spør om konsernledelsen bør være bekymret, om deres amerikanske ledere er i faresonen, og lurer på om deres nasjonale borgere på arbeidsvisum vil bli et mål for myndighetene, sier Matthew Dunn, leder for forretningsinnvandring i USA hos advokatfirmaet HSF Kramer.

– Kan være overreaksjon

Andre immigrasjonsadvokater hevder overfor avisen at mange arrestasjoner var av personer som har kommet inn i USA på såkalte B-1-visum (for forretningsmøter) eller et tilknyttet program for visumfritak. Mange av de arresterte jobbet for underleverandører.

Samtidig har reglene rundt innreisevilkårene vært noe uklare.

– Det kan være aggressiv bruk av B-1-kategorien for forretningsmøter, eller en overreaksjon fra ICE som har tolket mer restriktivt enn regelverket hva som er tillatt som forretningsbesøkende, sier partner Dan Maranci hos advokatfirmaet WR Immigration til Financial Times.

– Vet reglene som gjelder

President Donald Trumps grensesjef Tom Homan advarte i et CNN-intervju søndag om mange flere aksjoner på arbeidsplasser, og uttalte at selskaper som bevisst ansetter utlendinger med ulovlig opphold undergraver amerikaneres lønninger.

Sikkerhetsminister Kristi Noem hevdet mandag at razziaen ikke vil virke avskrekkende på investeringer i USA.

– Dette er en god anledning til å forsikre alle selskaper om at når de kommer til USA, så vet de hvilke regler som gjelder, sa hun ifølge Financial Times mandag på et såkalt «Five Eyes»-møte i London med ministre fra Storbritannia, USA, Canada, Australia og New Zealand.

Skremmer ikke Mercedes

Kilder med kjennskap til driften i Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), som skal investere enorme beløp i USA, påpeker overfor avisen at Hyundai-raidet der blir ansett som et «spesialtilfelle» som ikke vil ramme dem.

Taiwanske toppledere erkjenner likevel at aksjonen har sjokkert internasjonalt næringsliv.

– Kanskje Trump gjorde det av politiske grunner, for å sende en beskjed til Sør-Koreas regjering, uttaler én til Financial Times.

Mercedes-sjefen Ola Källenius, som leder et konsern med flere fabrikker i USA, bekymrer seg ikke for bredere konsekvenser.

– Man må respektere lover og regler. Det gjør vi, og vi vil fortsette å investere i USA, sier han.