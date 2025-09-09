Ekspert om Israels angrep: – En rød linje er krysset

– Og det er også en rød linje, en tidligere rød linje, som man nå har gått over, sier Persson til nyhetsbyrået TT.

– Det kan jo til og med være sånn at Israel nå bryter en form for overenskomst som man har hatt med Qatar og USA, fortsetter Persson, som er forsker ved Linnéuniversitetet i Sverige.

Anders Persson sier at Hamas-lederne som øyensynlig var mål for angrepet, deriblant sjefforhandler Khalil al-Hayya, «etter alt å dømme finnes på en israelsk dødsliste».

– Og israelerne har en lang hukommelse, sier forskeren.

Angrepene i Doha, som er kraftig fordømt av qatarske myndigheter, kan ifølge Persson betraktes som en måte å øke presset på både Hamas og Qatar.

– Det er en lærdom fra forskningen som er veldig, veldig tydelig, og det er at man eskalerer i krig når man ikke når sine mål, sier Persson.