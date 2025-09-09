Tyrkia: Støtter Qatar med alle midler

Tyrkias president Tayyip Recep Erdogan lover Qatar full støtte etter Israels angrep.

Category iconMakro
Publisert 9. sep.
Article lead
+ mer
lead
STØTTER QATAR: President Recep Tayyip Erdogan sier han vil støtte Qatar med alle midler etter Israels angrep.  Foto: Markus Schreiber / AP / NTB
STØTTER QATAR: President Recep Tayyip Erdogan sier han vil støtte Qatar med alle midler etter Israels angrep.  Foto: Markus Schreiber / AP / NTB
NTB
Tips meg
Del

Erdogan hadde tirsdag en telefonsamtale med emiren av Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani.

Den tyrkiske presidenten lovet emiren å støtte Qatar med alle midler, ifølge Erdogans kontor. De diskuterte også mulige felles reaksjoner på Israels angrep på Hamas-ledere i Qatars hovedstad Doha.

I et brev til FNs sikkerhetsråd skriver Qatar at landet ikke vil finne seg i Israels oppførsel.

– Qatar fordømmer på det sterkeste dette feige kriminelle angrepet, som bryter med alle internasjonale lover og normer, står det i brevet, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Makro

Informasjon om bruk av AI