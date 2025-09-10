Prisveksten: Steg til 3,5 prosent

Konsumprisindeksen steg 3,5 prosent på årsbasis i august, melder Statistisk sentralbyrå (SSB). På forhånd var det ifølge TDN Direkt ventet en KPI-vekst på 3,5 prosent.

Økte priser på elektrisitet inkludert nettleie var en av hovedårsakene til den økte prisveksten i august. Prisene steg 3,7 prosent på månedsbasis, og var hele 29,4 prosent høyere i august 2025 enn i samme periode i fjor.

– Strømprisene steg fra juli til august i år, mens de falt i samme periode i fjor. Dette trekker tolvmånedersveksten i strømprisene godt opp i august, sier seksjonssjef i SSB, Espen Kristiansen.

Kjerneinflasjonen (KPI-JAE), som er konsumprisindeksen korrigert for avgiftsendringer og energivarer, endte i august opp 3,1 prosent over året, mot ventet 3,0 prosent.

– Ser vi bort ifra energivarer og endringer i avgifter, holdt prisveksten seg stabil gjennom sommermånedene, sier Kristiansen.

Barnehagepriser

Maksprisen for foreldrebetaling i barnehager ble fra 1. august i år ytterligere redusert fra 2.000 til 1.200 kroner. For de 189 mest spredtbygde kommunene ble maksprisen samtidig redusert fra 1.500 til 700 kroner.

Sjeføkonom i SpareBank 1 Sør-Norge, Kyrre Knudsen, mener dette bidrar til en overraskelse.

– Samlet inflasjon har gått fra 3,3 til 3,5. Og kjerneinflasjonen er uendret fra 3,1. Dette er akkurat på linje med Norges Banks anslag, som i utgangspunktet burde være en bra ting for de som venter rentekutt. Men her kommer det som overrasker: Maksprisen for barnehager ble senket fra 1. august, justert for dette er inflasjonen 3,9 prosent ifølge SSB, sier han i en kommentar.

– Det betyr at inflasjonen reelt sett er høyere enn Norges Banks anslag. Isolert sett reduserer dette sjansen for rentekutt, men jeg tror likevel Norges Bank kommer til å sette ned renten neste uke, sier Knudsen.

Matvareprisene falt

Matvareprisene falt 2,0 prosent fra juli til august, etter at de steg måneden før. De siste tolv månedene er matvareprisene nå opp 4,7 prosent.

– At matvareprisene faller fra juli til august passer godt med mønsteret vi har sett over flere år. Det skjer etter at prisene gjerne øker måneden før. Det vi derimot ikke pleier å se er at prisene på alkoholfrie drikkevarer stiger i august, sier Kristiansen.

Prisene på alkoholfrie drikkevarer steg 0,3 prosent fra juli til august, og var dermed 10,9 prosent høyere i august enn for ett år siden.