Handelsbankens ferske konjunkturrapport peker på en norsk økonomi som har hentet seg inn etter et svakt 2024. Fastlands-BNP ventes å vokse med 1,8 prosent i år, opp fra 0,6 prosent i fjor, drevet av sterk produktivitetsvekst, solide oljeinvesteringer og økt konsum.
«Veksten i norsk økonomi har styrket seg, og også overrasket på oppsiden gjennom det siste halve året,» skriver sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i rapporten.
Ifølge Hov kan deler av oppgangen skyldes høyere produktivitetsvekst. Samtidig vokser lønningene mer enn årets ramme skulle tilsi, noe som holder inflasjonen oppe. Etter det uventede rentekuttet i juni, som også svekket kronen, må Norges Bank trå varsomt fremover.
«Vi venter fortsatt ett rentekutt gjennom andre halvår – i september – men samtidig færre rentekutt fremover enn signalisert av Norges Bank så langt,» skriver Hov.
Norges Bank under press
De siste nøkkeltallene har sådd tvil om Norges Bank faktisk vil kutte igjen i september, men banken holder fast ved denne prognosen. Samtidig tror de det blir med dette ene kuttet i år, før to nye følger neste år – i mars og september – og der stopper det. Banken anslår at styringsrenten vil bunne ut på 3,5 prosent – høyere enn Norges Banks egne signaler, ettersom normalrenten gradvis justeres opp.
«Sterkere vekst i økonomien, høy sysselsetting, høy lønnsvekst og en kjerneinflasjon som biter seg fast, taler for at Norges Bank bør være forsiktig med å normalisere renten for raskt,» skriver Hov.
Rentekuttet i juni kom overraskende og svekket kronen. På kort sikt ser Handelsbanken lite rom for en sterkere krone, og venter en kurs rundt 11,40 mot euro de neste 3–6 månedene.
Oppjusterer boligprisene
Boligprisene steg igjen gjennom sommeren etter en svak vår. Rentekuttet i juni bidro til å løfte etterspørselen, og Handelsbanken venter 6 prosent prisvekst i 2025 og ytterligere 6,5 prosent i 2026. Totalt betyr det rundt 17 prosent oppgang frem til 2027. Oppsvinget drives av lav rente, økt kjøpekraft og lav arbeidsledighet – mens tilbudet av nye boliger fortsatt er svakt.
Regionale forskjeller er tydelige:
For næringseiendom er prime yield i Oslo nedjustert til 4,5 prosent, men Handelsbanken kaller dette midlertidig. Lange renter holder seg høye, og avkastningskravet ventes å stige igjen til 4,75 prosent neste år.
«Rentebildet tilsier imidlertid et høyere avkastningskrav. Med utsikter til vedvarende høye lange renter og trolig mindre aktivitet fra egenkapitalaktørene, venter vi at prime yield justeres opp igjen neste år,» skriver Hov.
Samtidig har transaksjonsvolumet i næringseiendom falt til det laveste siden 2013. Banken spår derfor enflat verdiutvikling i næringseiendom de neste årene.
Krone-comeback mulig
Rentekuttet i juni, lavere oljepriser og økt uro ute i verden har svekket valutaen mot euro sammenlignet med de to siste årene. Handelsbanken tror likevel kronen kan hente seg inn igjen, hjulpet av en svakere dollar og bedre vekstutsikter i Europa.
«Et comeback er derfor fortsatt innen rekkevidde, men trolig ikke uten perioder med betydelige fall,» heter det i rapporten