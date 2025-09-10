Handelsbankens ferske konjunkturrapport peker på en norsk økonomi som har hentet seg inn etter et svakt 2024. Fastlands-BNP ventes å vokse med 1,8 prosent i år, opp fra 0,6 prosent i fjor, drevet av sterk produktivitetsvekst, solide oljeinvesteringer og økt konsum.

«Veksten i norsk økonomi har styrket seg, og også overrasket på oppsiden gjennom det siste halve året,» skriver sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i rapporten.

Ifølge Hov kan deler av oppgangen skyldes høyere produktivitetsvekst. Samtidig vokser lønningene mer enn årets ramme skulle tilsi, noe som holder inflasjonen oppe. Etter det uventede rentekuttet i juni, som også svekket kronen, må Norges Bank trå varsomt fremover.

«Vi venter fortsatt ett rentekutt gjennom andre halvår – i september – men samtidig færre rentekutt fremover enn signalisert av Norges Bank så langt,» skriver Hov.

Norges Bank under press

De siste nøkkeltallene har sådd tvil om Norges Bank faktisk vil kutte igjen i september, men banken holder fast ved denne prognosen. Samtidig tror de det blir med dette ene kuttet i år, før to nye følger neste år – i mars og september – og der stopper det. Banken anslår at styringsrenten vil bunne ut på 3,5 prosent – høyere enn Norges Banks egne signaler, ettersom normalrenten gradvis justeres opp.

«Sterkere vekst i økonomien, høy sysselsetting, høy lønnsvekst og en kjerneinflasjon som biter seg fast, taler for at Norges Bank bør være forsiktig med å normalisere renten for raskt,» skriver Hov.

