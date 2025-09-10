Et år etter Draghi-rapporten: Kun innført 11% av forslagene

Tiltakene som ble foreslått av Mario Draghi i hans rapport om EUs konkurransekraft har som mål å revitalisere økonomien til EU-landene.

Rapporten advarte mot at EU står overfor en «eksistensiell utfordring», og at dersom produktiviteten i regionen ikke øker, vil ikke EU-landene kunne bli ledende innen nye teknologier, være en stor garantist for ansvarlig klimapolitikk, og heller ikke opptre som en uavhengig aktør på verdensscenen.

Draghi-rapporten inneholdt hele 383 forslag til tiltak for å styrke produktiviteten.

Blant tiltakene var lettelser av konkurransereglene, slik at det åpnes for konsolidering i markeder som telekomsektoren. Et annet var å integrere kapitalmarkedene i Europa ved å sentralisere markedstilsynet. Rapporten tok også til orde for at EU-landene i større grad sammen gjorde kjøp til forsvarssektoren.

Men, et år senere er kun 11,2 prosent av forslagene implementert, ifølge en gjennomgang gjort av tenketanken European Policy Innovation Council (EPIC).

I anledning ettårsdagen for rapporten har Deutsche Bank også hatt en gjennomgang av rapporten.

«[I]ngen virkelige gjennombrudd, men enkelte betydelige reformer», var dommen derfra.

Planer uten gjennomføring

«Brussel er opptatt med å lage planer, men ikke med å utføre dem», skriver EPIC, som ser store forskjeller mellom de ti sektorene som er undersøkt.

Transportsektoren og sektoren for kritiske råmaterialer ligger foran, drevet av sikkerhetsspørsmål rundt forsyningskjeder og overgangen til elektriske kjøretøy.

På den andre siden ligger ser EPIC at EU ligger bakpå når det kommer til teknologi og energi. Her er det politiske hensyn, komplekse regler og oppstykket eierskap som gjør at EU sakker av.

Ingen av sektorene har fått innført over 50 prosent av forslagene.

MESSIAS: Mario Draghi er tidligere statsminister i Italia og sentralbanksjef i EU. Den 9. september i 2024 la han frem sin rapport om EUs konkurransekraft. Den har mange trykket til sitt bryst. Foto: NTB

EPIC opererer med fire kategorier for den samlede implementeringen av tiltakene fra Draghi: implementert, delvis implementert, under arbeid og ikke implementert.

I tillegg til at 11,2 prosent av forslagene (tilsvarende 43 forslag) er implementert, er ytterligere 20,1 prosentpoeng (77 forslag) delvis implementert. 46 prosent (176 forslag) er klassifisert som «under arbeid», mens 22,7 prosent (87 forslag) av forslagene er «ikke implementert».