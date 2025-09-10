Gjør Jerome Powell samme «feilen» igjen?

Strateg Will Denyer i det Hongkong-baserte analysebyrået Gavekal Research, peker ifølge MarketWatch på at de underliggende faktorene i markedet peker i retning av høyere langsiktige renter, selv om Fed skulle velge å senke renten.

Bekymret for pengepolitikken

Denyer uttrykker bekymring for at sentralbanksjef Jerome Powell kan gjenta, det han kaller en policyfeil. Han viser til at Fed-sjefen kuttet renten med 50 basispunkter i september 2024. I stedet for å styrke obligasjoner og gi lavere renter, ble dette vendepunktet for de lange rentene og salgspress på amerikanske obligasjoner.

30-års renten i USA steg fra 3,90 prosent 17. september 2024 til 5,15 prosent på det høyeste i 22. mai. 10-års renten steg fra 3,60 prosent til 4,81 prosent 14. januar.

– I ettertid var dette en feil beslutning, ettersom inflasjonen tok seg opp igjen i månedene etterpå, slår han fast.

Selv om renten nå settes ned mener han det ikke nødvendigvis vil sende amerikanske statsobligasjoner opp og de lange rentene ned denne gangen heller (obligasjoner og renter går motsatt av hverandre), og at markedet er mer komplekst enn bare Fed's rentevalg.

Analysen peker ifølge Marketwatch også på at de langsiktige rentene vil fortsette å stige globalt, drevet av faktorer som inflasjon, økonomisk vekst og andre globale finansielle forhold.

Denyer peker på tre drivere bak høyere globale renter. En aldrende befolkninger som bruker penger og færre som sparer. I tillegg peker han på de enorme investeringene i AI, som også bidrar økt etterspørsel etter kapital.

– Dette innebærer høyere renter globalt, mener Denyer.

Lang eller kort?

For investorer anbefaler han å unngå obligasjoner med løpetid på mellom fem og ti år. I stedet fremhever han en «barbell»-strategi, der man kombinerer kortsiktige og lange statsobligasjoner.

Denyer mener vekstutsiktene er «svært usikre». Dersom ekspansiv finanspolitikk dominerer, vil langsiktige papirer tape, mens kortsiktige gjør det bedre. Ved resesjon kan obligasjoner styrkes, men Denyer foretrekker da 30-års­papirer med dagens rente på 4,72 prosent fremfor 10-års med en yield på 4,06 prosent.

10-årsrentene nå

10-års renten i USA ligger onsdag på 4,06 prosent onsdag. Den tyske ligger på 2,66 prosent, den italienske på 3,48 prosent, den spanske på 3,18 prosent, den japanske på 1,57 prosent og den britiske på 4,63 prosent