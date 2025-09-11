Det ligger an til dønn flat utvikling for norske bedrifter også neste kvartal, svarer norske bedriftsledere i Norges Banks regionale nettverk.

I forrige runde ventet bedriftslederne 4,5 prosent lønnsvekst, omtrent på linje med rammen fra årets lønnsoppgjør, 4,4 prosent. Videre ventet de en moderasjon til 4,0 prosent neste år. Det samme venter de nå.

– Det er bare å glede seg til rentekutt, slår sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank fast.

Juni-rapporten indikerte en kvartalsvekst i fastlands-BNP på 0,4 prosent, den sterkeste på tre år. Også for inneværende kvartal ventet bedriftslederne 0,4 prosent.

Også nå anslås kvartalsveksten til 0,4 prosent, både i dette kvartalet og neste.

– Virker sikkert

– Kapasitetsutnyttelsen er uendret, konstaterer Jullum.

– Tallene viser at innenlandsk etterspørsel ikke bidrar på oppsiden. Så har vi en liten netto negativ effekt på rentene av oljeprisen og kronekursen, mener han.

TREKKER NED: Frank Jullum viser til at også oljeprisen og kronekursen nå trekker litt i retning av et rentekutt. Foto: Eivind Yggeseth

Det betyr ikke at Norges Bank vil holde helt på sin rentebane fra juni:

– Nei, de vil kanskje heve rentebanen med 4-5 basispunkter, men de hadde inne 23 basispunkter lavere rente i september, så septemberkuttet virker sikkert. Men lenger ut i tid vil de nok løfte rentebanen noe.

Bedriftene melder om klart økt lønnsomhet, den høyeste siden 2021. Særlig varehandelen har jubeltall med beste lønnsomhet siden pandemien gjorde det umulig å bruke penger på annet enn butikker.

Ikke rentekutt?

Onsdag viste SSBs konsumprisindeks at inflasjonen har økt fra 3,3 til 3,5 prosent, mens kjerneinflasjonen ble «kunstig» lav på grunn av lavere foreldrebetaling i barnehager. Dette var et skremmeskudd foran neste ukes rentemøte, og fikk flere makroøkonomer til å begynne å bli usikre på rentekuttet, som hittil har vært regnet for nesten sikkert.