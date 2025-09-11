Det ligger an til dønn flat utvikling for norske bedrifter også neste kvartal, svarer norske bedriftsledere i Norges Banks regionale nettverk.
I forrige runde ventet bedriftslederne 4,5 prosent lønnsvekst, omtrent på linje med rammen fra årets lønnsoppgjør, 4,4 prosent. Videre ventet de en moderasjon til 4,0 prosent neste år. Det samme venter de nå.
– Det er bare å glede seg til rentekutt, slår sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank fast.
Juni-rapporten indikerte en kvartalsvekst i fastlands-BNP på 0,4 prosent, den sterkeste på tre år. Også for inneværende kvartal ventet bedriftslederne 0,4 prosent.
Også nå anslås kvartalsveksten til 0,4 prosent, både i dette kvartalet og neste.
– Virker sikkert
– Kapasitetsutnyttelsen er uendret, konstaterer Jullum.
– Tallene viser at innenlandsk etterspørsel ikke bidrar på oppsiden. Så har vi en liten netto negativ effekt på rentene av oljeprisen og kronekursen, mener han.
Det betyr ikke at Norges Bank vil holde helt på sin rentebane fra juni:
– Nei, de vil kanskje heve rentebanen med 4-5 basispunkter, men de hadde inne 23 basispunkter lavere rente i september, så septemberkuttet virker sikkert. Men lenger ut i tid vil de nok løfte rentebanen noe.
Bedriftene melder om klart økt lønnsomhet, den høyeste siden 2021. Særlig varehandelen har jubeltall med beste lønnsomhet siden pandemien gjorde det umulig å bruke penger på annet enn butikker.
Ikke rentekutt?
Onsdag viste SSBs konsumprisindeks at inflasjonen har økt fra 3,3 til 3,5 prosent, mens kjerneinflasjonen ble «kunstig» lav på grunn av lavere foreldrebetaling i barnehager. Dette var et skremmeskudd foran neste ukes rentemøte, og fikk flere makroøkonomer til å begynne å bli usikre på rentekuttet, som hittil har vært regnet for nesten sikkert.
Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets varslet onsdag at Regionalt Nettverk kunne være spikeren i kista for et rentekutt neste uke.
Torsdag lander han på at det neppe blir noe kutt, men fortsatt under sterk tvil.
Hov mener at nettverksrapporten i seg selv ikke viste seg å være en sterk faktor i favør av hverken rentekutt eller pause.
– Derfor koker det ned til om Norges Bank revurderer sin inflasjonsprognose etter onsdagens KPI-tall. Drivkreftene bak inflasjonen er, ifølge nettverket, ikke økt, med uendret lønnsvekst og en produktivitetsvekst som holder seg oppe.
Også i rentemarkedet sank prisingen av et rentekutt nå noe, men det var torsdag morgen fortsatt priset inn klar sannsynlighetsovervekt, rundt 70 prosent, for at Norges Bank senker styringsrenten til 4,00 prosent.
– Konsumpristallene endrer ikke bildet nå, mener Jullum etter at Regionalt Nettverk ikke viste tiltakende press i norske fastlandsbedrifter.
– Tre på rad
Her er sjeføkonom Tore Grobæk Vamraak i Sparebanken Norge helt uenig:
– Denne uken har vi fått tre nyheter, som alle taler mot et rentekutt, mener han.
– Først fikk vi valgutfallet, som gjøre at Arbeiderpartiet trenger støtte fra fire partier, mot tidligere bare to. Det blir ytterligere komplisert av at Senterpartiet kan sikre flertall på motsatt side og påføre økte utgifter. All erfaring viser at vanskelig styring løses ved å bruke mer penger, både på økte utgifter og ved at det ikke blir flertall for fornuftige, men upopulære, innsparinger, mener Vamraak.
– Så fikk vi inflasjonstallene onsdag, som viste høyere inflasjon når man korrigerer for barnehageprisene. Og nå har vi fått nettverket, som viser at det koker i hele Norge.
– Ville Norges Bank gjøre en stor feil hvis renten kuttes som ventet neste uke, men signalene viser at det så blir mer eller mindre slutt på rentekutt?
– Da må de i så fall gjøre begge deler. Et rentekutt nå vil ytterligere bidra til økt byggeaktivitet og til økt aktivitet i andre rentesensitive sektorer. Da må budskapet være at det er lenge til neste rentekutt.
Vamraak var overrasket over at Norges Bank i juni så tydelig guidet for et rentekutt i september og kanskje ett kutt til i år.
– Nå viser Regionalt Nettverk at det har vært, og vil være, riktig å holde renten høy. Vi har ikke fått den avdempingen som må til for å gjøre et rentekutt riktig.
Norges Bank-rapporten peker på enkelte trekk som kan tilsi økt press fremover. Bedriftene opplever, og forventer, sterk konsumvekst, og de tror boligbyggingen har snudd oppover. Dessuten er det noen flere bedrifter som sliter med å få tak i arbeidskraft.