Svenskene kan glede seg over et fall i matprisene på 0,7 prosent fra juli til august.

Tallene ble lagt fram torsdag, dagen etter at det ble klart at matprisene i Norge sank med 2,0 prosent i samme periode.

Blant varene som falt mest i pris i Sverige, var purreløk, druer og hvitkål, viser tallene fra Sveriges statistiske byrå SCB.

– Selv om det er en rar kombo av druer og hodekål, så får man være glad for det lille, sier sjeføkonom Alexandra Stråberg i Länsförsäkringar.

Samtidig steg prisene på meieriprodukter, godteri, is og sjokolade.