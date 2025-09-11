Her faller prisen på matvarer

For første gang i år faller matprisene i Sverige. Men nedgangen var ikke like stor som i Norge.

Publisert 11. sep.
Nordbysenteret ved Svinesund fotografert i forbindelse med at FRP-leder Sylvi Listhaug drev valgkamp her i august. Arkivfoto: Heiko Junge / NTB
Svenskene kan glede seg over et fall i matprisene på 0,7 prosent fra juli til august.

Tallene ble lagt fram torsdag, dagen etter at det ble klart at matprisene i Norge sank med 2,0 prosent i samme periode.

Blant varene som falt mest i pris i Sverige, var purreløk, druer og hvitkål, viser tallene fra Sveriges statistiske byrå SCB.

– Selv om det er en rar kombo av druer og hodekål, så får man være glad for det lille, sier sjeføkonom Alexandra Stråberg i Länsförsäkringar.

Samtidig steg prisene på meieriprodukter, godteri, is og sjokolade.

