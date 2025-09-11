AI-simulert rentemøte: Splittelse og politisk påvirkning

Et nytt forskningsprosjekt fra George Washington University har simulert rentemøtet den amerikanske sentralbanken avholdt i juli med kunstig intelligens – og resultatet viser at politisk press polariserte sentralbankmedlemmene i rentesettingen.
Forskerne brukte AI-modeller av hvert enkelt medlem i den amerikanske rentekomiteen, basert på deres historiske politiske standpunkter, biografier og taler, skriver Reuters.
Deretter ble modellene satt til å prosessere ferske økonomiske nøkkeltall og nyheter før de skulle fatte en rentebeslutning.
Resultatet
Funnene viste at når politisk press ble brukt, ble komiteen splittet – med mer uenighet og hyppigere dissens enn under normale forhold.
Studien konkluderer med at Federal Reserve bare delvis er isolert fra politisk press og at ekstern gransking kan påvirke beslutningsprosesser, til tross for formelle regler.
Kunstig intelligens i sentralbankene
Mens ingen sentralbanker er klare til å la algoritmer sette renten, tar flere i bruk AI som støtteverktøy:
Den internasjonale oppgjørsbanken (BIS) peker på at AI er av «strategisk betydning» for sentralbankene, men at mange fortsatt er i en tidlig adopsjonsfase. Hovedutfordringen er å sikre kvalitet i data før teknologien kan få større plass i beslutningsprosessene.