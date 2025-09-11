AI-simulert rentemøte: Splittelse og politisk påvirkning

Et nytt forskningsprosjekt fra George Washington University har simulert rentemøtet den amerikanske sentralbanken avholdt i juli med kunstig intelligens – og resultatet viser at politisk press polariserte sentralbankmedlemmene i rentesettingen.

Forskerne brukte AI-modeller av hvert enkelt medlem i den amerikanske rentekomiteen, basert på deres historiske politiske standpunkter, biografier og taler, skriver Reuters.

Deretter ble modellene satt til å prosessere ferske økonomiske nøkkeltall og nyheter før de skulle fatte en rentebeslutning.

Resultatet

Funnene viste at når politisk press ble brukt, ble komiteen splittet – med mer uenighet og hyppigere dissens enn under normale forhold.

Studien konkluderer med at Federal Reserve bare delvis er isolert fra politisk press og at ekstern gransking kan påvirke beslutningsprosesser, til tross for formelle regler.



Kunstig intelligens i sentralbankene

Mens ingen sentralbanker er klare til å la algoritmer sette renten, tar flere i bruk AI som støtteverktøy:

AI i sentralbankene Federal Reserve har testet generative AI-modeller for å analysere møtereferater.

ESB benytter maskinlæring for å lage inflasjonsprognoser.

Bank of Japan har brukt språkmodeller til å kartlegge skiftet i drivere bak prisveksten – fra råvarekostnader til lønnsvekst.

Reserve Bank of Australia tester verktøy som gir raske sammendrag på spørsmål

Den internasjonale oppgjørsbanken (BIS) peker på at AI er av «strategisk betydning» for sentralbankene, men at mange fortsatt er i en tidlig adopsjonsfase. Hovedutfordringen er å sikre kvalitet i data før teknologien kan få større plass i beslutningsprosessene.