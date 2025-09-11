Citi-sjefen: Unngår resesjon

Citi-sjefen er ute i et forsøk på å bedre investorenes syn på fremtiden.

I et intervju med Bloomberg sier Jane Fraser at aktiviteten blant Citis klienter i kapitalmarkedet, investeringer og oppkjøp er mye høyere, etter at det har blitt tydeligere hvilke skatter og toller de har å forholde seg til.

«Klientbasen vår starter virkelig å opptre med selvtillit», sier Fraser til Bloomberg.

Samtidig bemerket hun at ikke alt er rosenrødt og at banken følger med på arbeidsmarkedet.

Fraser mener imidlertid at en resesjon er stadig mindre sannsynlig.

Etter at Donald Trump lanserte sine tollsatser i april har volatiliteten i verdensmarkedene økt betraktelig, og svingningene har vært store. Det har gitt økt aktivitet, også blant Citis kunder, som har gitt bankens markedsavdelinger mer å gjøre.