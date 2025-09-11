– Men her og nå er Fed mest opptatt av de svake arbeidsmarkedstallene.

Håp om fall

Onsdag viste amerikanske produsentpriser uventet lave tall, med negativ månedsvekst både totalt og for kjernen. Dette ble åpenbart oppfattet som et forvarsel om at også konsumprisene ville vise svakere vekst, og amerikanske langrenter sank markant, mens børsene steg.

Økonomene i Citi landet onsdag på «at det ikke er noe som kan hindre Fed i å kutte renten neste uke og fortsette å kutte ved de neste møtene».

I rentemarkedet var det torsdag morgen priset inn en viss sannsynlighet for at Fed neste uke kutter renten med hele 50 basispunkter. Dette håpet om et dobbelkutt kom for alvor til syne da antall sysselsatte i USA denne uken ble revidert ned med hele 911.000, og det under allerede ekstremt lave nivåer i de foreløpige tallene.

Torsdag steg troen på at Fed kommer med et dobbeltkutt noe.

– Vi tror på tre kutt på 25 basispunkter i løpet av året, sier Magnussen.

TRE PÅ RAD: Kjersti Haugland og Knut A. Magnussen i DNB Carnegie tror Fed følger opp neste ukes rentekutt med to kjappe til. Foto: Are Haram

– Når Fed tidligere har blitt bekymret over arbeidsmarkedet, har de fulgt opp med flere kutt.

Les også Kutter USA-tall med 911.000 Jobbveksten i USA er enda svakere enn tidligere meldt. Reviderte tall kutter nye 911.000. Spekulasjonen om dobbeltkutt fra Fed tiltar.

Powell vs Trump

Med til bakteppet hører også at Fed-sjef Jerome Powell under sin Jackson Hole-tale i august tydelig hintet om kommende rentekutt. Ved det forrige rentemøtet, i juli, stemte to medlemmer av Federal Open Market Committee (FOMC), Bowman og Waller, for rentekutt.

Les også Powell varsler nytt rentekutt Jerome Powell varsler at økt toll vil slå ut i høyere inflasjon, men hinter likevel klart om et nytt rentekutt i september.

Tirsdag godtok så en komite i Senatet oppnevningen av Stephen Miran som nytt medlem av FOMC, men det er ennå uklart om Trump får Miran inn i FOMC i tide til å være med på rentebeslutningen neste uke. I så fall ligger det an til tre «sikre» stemmer for rentekutt i FOMC, hvor 12 har stemmerett.

Samtidig har Trump gått på et foreløpig nederlag i forsøket på å bli kvitt FOMC-medlem Lisa Cook, som beskyldes for dokumentfalsk i forbindelse med boliglånsøknader. En amerikansk domstol landet tirsdag på at Cook ikke kan fjernes fra stillingen inntil videre.

– Det betyr neppe stort hvem som har fått sete i komiteen før det kommende møtet, mener Magnussen.

– Det spennende blir om Bowman og Waller vil gå for et dobbeltkutt på 50 basispunkter, men Waller har antydet at han går for 25. Dermed kan det bli enstemmighet om en kvarting nå, uten at det spiller stor rolle om Miran rekker å komme inn eller ikke.