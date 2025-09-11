Amerikansk inflasjon steg videre i august, og gjør Federal Reserves skvis litt vanskeligere.
Etter en bunn på 2,8 prosent kjerneinflasjon i april og mai, har tempoet kommet opp i 3,1 prosent i juli og august. For total CPI-inflasjon har økningen vært fra 2,3 prosent i april, via 2,7 prosent i juli til nå 2,9 prosent.
Samtidig viser tallet på nye dagpengesøkere ny oppgang. I stedet for uendrede 236.000, som ventet, steg tallet til 263.000. Dette er høyeste antall på fire år. Målt ikke ved tilgangen på nye søkere, men den totale beholdningen, har «jobless claims» ligget temmelig stabilt på uvant høye 1,9 millioner siden mai.
Rentemarkedet tolker tallene som en delvis bekreftelse på et nytt rentekutt neste uke. Toårig statsobligasjonsrente faller torsdag ettermiddag. Dollaren steg litt i forkant av tallene, men svekket seg så.
– Jeg tror Fed kutter med 25 basispunkter, sier seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Carnegie.
– Det er fortsatt vanskelig å se noen tydelige effekter av økt toll på vareprisene, men inflasjonen stiger og er for høy på grunn av tjenesteprisene. Også i 2018 tok det tid før økt toll slo ut i prisene, men jeg tror det kommer, sier han.
– Men her og nå er Fed mest opptatt av de svake arbeidsmarkedstallene.
Håp om fall
Onsdag viste amerikanske produsentpriser uventet lave tall, med negativ månedsvekst både totalt og for kjernen. Dette ble åpenbart oppfattet som et forvarsel om at også konsumprisene ville vise svakere vekst, og amerikanske langrenter sank markant, mens børsene steg.
Økonomene i Citi landet onsdag på «at det ikke er noe som kan hindre Fed i å kutte renten neste uke og fortsette å kutte ved de neste møtene».
I rentemarkedet var det torsdag morgen priset inn en viss sannsynlighet for at Fed neste uke kutter renten med hele 50 basispunkter. Dette håpet om et dobbelkutt kom for alvor til syne da antall sysselsatte i USA denne uken ble revidert ned med hele 911.000, og det under allerede ekstremt lave nivåer i de foreløpige tallene.
Torsdag steg troen på at Fed kommer med et dobbeltkutt noe.
– Vi tror på tre kutt på 25 basispunkter i løpet av året, sier Magnussen.
– Når Fed tidligere har blitt bekymret over arbeidsmarkedet, har de fulgt opp med flere kutt.
Powell vs Trump
Med til bakteppet hører også at Fed-sjef Jerome Powell under sin Jackson Hole-tale i august tydelig hintet om kommende rentekutt. Ved det forrige rentemøtet, i juli, stemte to medlemmer av Federal Open Market Committee (FOMC), Bowman og Waller, for rentekutt.
Tirsdag godtok så en komite i Senatet oppnevningen av Stephen Miran som nytt medlem av FOMC, men det er ennå uklart om Trump får Miran inn i FOMC i tide til å være med på rentebeslutningen neste uke. I så fall ligger det an til tre «sikre» stemmer for rentekutt i FOMC, hvor 12 har stemmerett.
Samtidig har Trump gått på et foreløpig nederlag i forsøket på å bli kvitt FOMC-medlem Lisa Cook, som beskyldes for dokumentfalsk i forbindelse med boliglånsøknader. En amerikansk domstol landet tirsdag på at Cook ikke kan fjernes fra stillingen inntil videre.
– Det betyr neppe stort hvem som har fått sete i komiteen før det kommende møtet, mener Magnussen.
– Det spennende blir om Bowman og Waller vil gå for et dobbeltkutt på 50 basispunkter, men Waller har antydet at han går for 25. Dermed kan det bli enstemmighet om en kvarting nå, uten at det spiller stor rolle om Miran rekker å komme inn eller ikke.