Ved torsdagens rentebeslutning holder Den europeiske sentralbanken (ESB) alle sine tre renter uendret. Det var som ventet.

Refinansieringsrenten er på 2,15 prosent, innskuddsrenten holdes på 2 prosent og den marginale lånerenten holdes på 2,4 prosent.

«Rentepausen virker å fortsette», skriver Mark Wall i Deutsche Bank i en kommentar etter beslutningen.

«Inflasjonen er nå rundt på rundt målet på 2 prosent på mellomlang sikt og renterådets vurdering av inflasjonsutsiktene er i stor grad uendret», skriver ESB i pressemeldingen.

I august var inflasjonen i Eurosonen på 2,1 prosent, ifølge Eurostat.

De nye estimatene fra ESB viser at inflasjonen kommer på 2,1 prosent i 2025, før den i 2026 faller til 1,7 prosent. I 2027 ventes det at den vil legge seg på 1,9 prosent.

Kjerneinflasjonen ventes å være på 2,4 prosent i 2025, 1,9 prosent i 2026 og 1,8 prosent i 2027.

Veksten i eurosonen spås nå å komme på 1,2 prosent i 2025 – en oppjustering fra spådommen om 0,9 prosent i juni. Vekstestimatet for 2026 tas ned til 1 prosent, mens 2027-estimatet er uendret på 1,3 prosent.

«De kortsiktige prognosene for inflasjonen ble justert noe opp, noe som innebærer at inflasjonen i 2026 vil komme litt nærmere målet enn tidligere antatt. Samtidig ble prognosen for kjerneinflasjonen i 2027 nedjustert til 1,8 prosent, noe som signaliserer at perioden med inflasjon under målet kan bli lengre. Det kan få dueaktige konsekvenser for pengepolitikken», skriver Wall.

