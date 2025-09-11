Ved torsdagens rentebeslutning holder Den europeiske sentralbanken (ESB) alle sine tre renter uendret. Det var som ventet.
Refinansieringsrenten er på 2,15 prosent, innskuddsrenten holdes på 2 prosent og den marginale lånerenten holdes på 2,4 prosent.
«Rentepausen virker å fortsette», skriver Mark Wall i Deutsche Bank i en kommentar etter beslutningen.
«Inflasjonen er nå rundt på rundt målet på 2 prosent på mellomlang sikt og renterådets vurdering av inflasjonsutsiktene er i stor grad uendret», skriver ESB i pressemeldingen.
I august var inflasjonen i Eurosonen på 2,1 prosent, ifølge Eurostat.
De nye estimatene fra ESB viser at inflasjonen kommer på 2,1 prosent i 2025, før den i 2026 faller til 1,7 prosent. I 2027 ventes det at den vil legge seg på 1,9 prosent.
Kjerneinflasjonen ventes å være på 2,4 prosent i 2025, 1,9 prosent i 2026 og 1,8 prosent i 2027.
Veksten i eurosonen spås nå å komme på 1,2 prosent i 2025 – en oppjustering fra spådommen om 0,9 prosent i juni. Vekstestimatet for 2026 tas ned til 1 prosent, mens 2027-estimatet er uendret på 1,3 prosent.
«De kortsiktige prognosene for inflasjonen ble justert noe opp, noe som innebærer at inflasjonen i 2026 vil komme litt nærmere målet enn tidligere antatt. Samtidig ble prognosen for kjerneinflasjonen i 2027 nedjustert til 1,8 prosent, noe som signaliserer at perioden med inflasjon under målet kan bli lengre. Det kan få dueaktige konsekvenser for pengepolitikken», skriver Wall.
Den europeiske sentralbankens nøkkelrenter
1) Refinansieringsrenten, også kalt «refirenten» (Main refinancing rate)
2) Den marginale lånerenten (Marginal lending rate)
3) Innskuddsrenten (Deposit interest rate)