USA og Kina møtes i Madrid: Legger opp til Trump/Xi-toppmøte

USA og Kina møtes i Madrid for å diskutere handel, økonomi og nasjonale sikkerhetsspørsmål, rapporterer Bloomberg fredag morgen.

Diskusjonene i neste uke vil også dekke statusen til TikTok, ifølge en timeplan offentliggjort av det amerikanske finansdepartementet.

Siden Xi og Trump forventes å delta på et toppmøte i Sør-Korea neste måned, kan samtalene bane vei for deres første møte ansikt til ansikt siden Trump kom tilbake til embetet.



– Det ser ut til at grunnlaget legges for alvor for et Trump-Xi-toppmøte, som sannsynligvis vil finne sted i Kina i slutten av oktober, sa Jeremy Chan, senioranalytiker for Kina hos Eurasia Group.

ByteDance fikk opprinnelig en frist i januar for å finne en lokal kjøper av TikTok i USA. Etter å ha blitt utsatt flere ganger er den siste fristen satt til 17. september.

Timingen for møtet er også delikat for verdens to største økonomier, ettersom en 90-dagers tollhvile mellom landene utløper tidlig i november.

Trump fortalte europeiske tjenestemenn denne uken at han er villig til å innføre nye tollsatser mot Kina som følge av landets støtte til Russland. Det kan spore av den diplomatiske fremgangen og komplisere arbeidet med å nå en bredere handelsavtale, skriver Bloomberg.