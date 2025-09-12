Trump vil sparke før rentemøte

Det var USAs justisdepartement som på torsdag leverte begjæringen til USAs lagmannsrett i Washington om å stanse en lavere domstols beslutning om å midlertidig stanse forrige måneds forsøk fra Trump om å sparke Cook, melder Financial Times.

Departementet skal ha bedt retten om å komme med en beslutning innen slutten av 15. september. Feds neste rentemøte varer fra 16. til 17. september.

Trump sparket Cook i august etter at det kom frem at Cook skal ha løyet på to lånesøknader i forbindelse med to boligkjøp i 2021. Hun skal ha kjøpt en eiendom med boplikt, før hun et par uker senere kjøpte en ny eiendom med boplikt. Dermed anklager Trump henne for bedrageri. Kjøpene ble gjort i 2021, før Cook ble godkjent av Senatet og startet som guvernør i sentralbanken i 2022.

Cook svarte med å saksøke Trump for å suspendere sparkingen.

Hett i Fed

Lisa Cook ble utnevnt til Fed-guvernør i presidentperioden til Joe Biden.

Trump har på sin side fått satt inn Christopher Waller og Michelle Bowman i Fed-styret. I tillegg har han også nominert Stephen Miran – mannen bak Mar-a-Lago Accord – etter at Adriana Kugler (også en Biden-utnevnelse) trakk seg i starten av august. Kugler har ikke gitt en begrunnelse for resignasjonen.

Sentralbanksjef Jerome Powell ble også utnevnt av Trump, men etter at presidenten har blitt lei av manglende rentekutt har han gjentatte angrepet Powell, og «Too Late» har vokst frem som Trumps favoriserte kallenavn på sentralbanksjefen.

Powells periode som sentralbanksjef utløper i juni 2026. Da kan han velge å bli sittende som menig Fed-guvernør, eller å trekke seg, som alle sentralbanksjefer før ham har gjort. Da kan Trump få nok et Fed-sete å fylle med en av sine lojalister.

BRENNER UNDER BEINA: Donald Trump har angrepet både Cook og Fed-sjef Jerome Powell. Foto: NTB