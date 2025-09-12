Russland: Kutter renten mindre enn ventet

Den russiske økonomien kjøles ned raskere enn prognosene tilsa, og det var derfor ventet at Russlands sentralbank ville kutte styringsrenten betydelig for å stimulere vekst.

Sentralbanken kuttet renten med ett prosentpoeng, mens konsensus innhentet av Bloomberg lå på to prosentpoeng. Kun én av de ni analytikerne som Bloomberg kontaktet estimerte et kutt på bare ett prosentpoeng.

I en uttalelse skriver banken at de underliggende målene for prisveksten ikke har endret seg vesentlig.

«Russlands sentralbank vil holde pengepolitikken så stram som nødvendig for å få inflasjonen tilbake til målet i 2026», skriver banken.

Nedjusteringene av styringsrenten begynte først i juni, da renten hadde nådd et rekordnivå på 21 prosent og prisveksten nærmet seg 4 prosent. Allerede ved årsskiftet hadde det russiske næringslivet varslet om negative konsekvenser knyttet til høye lånekostnader.

Uenige om usikkerhet

Den russiske økonomien bremser kraftig opp, skriver Bloomberg. Veksten de første syv månedene av 2025 lå nær nedre grense av sentralbankens prognose på 1–2 prosent for året, og økonomer har advart om at årsresultatet kan havne under dette intervallet. Industriproduksjonen økte bare 0,7 prosent i juli, ned fra 2 prosent i juni og omtrent halvparten av det økonomene hadde forventet.

Myndighetene er ifølge avisen fremdeles uenige om situasjonens alvor. Økonomiminister Maksim Resjetnikov deler analytikernes bekymringer om at nedgangen er skarpere enn ventet. Herman Gref, sjef for Russlands største bank Sberbank, har beskrevet situasjonen som «teknisk stagnasjon» og uttalt at en økonomisk gjenopphenting vil kreve at renten senkes til 12 prosent eller lavere innen årets slutt.

Samtidig sa Andrej Kostin, direktør for Russlands nest største bank VTB, i forrige uke at han ikke ser noen «betydelig forverring i økonomien det siste kvartalet» og heller ingen trusler i horisonten, ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået Tass.

Utsikter til høy inflasjon, drivstoffmangel i russiske byer og en svekket rubel ligger imidlertid som sorte skyer på himmelen.