Nå skal det legges til at beregningen av nasjonalformuen er en svært teknisk øvelse. Det er ikke rett frem å sammenlikne verdien av arbeidskraften vår med eiendeler som finnes på en balanse, eller som naturressurser over og under bakken. Livet og politikken handler om mer enn å maksimere livløpsinntekten til landets innbyggere. Finansdepartementet anslår humankapitalen som nåverdien av fremtidig arbeidsinntekt, fratrukket utdanningskostnader, diskontert med tre prosent realrente. Det er ikke eksakt vitenskap, men hensikten er å tydeliggjøre hva som faktisk utgjør grunnlaget for fremtidige inntekter, verdiskaping og dertil velstandsmuligheter.

Verdien av ett oljefond

I stedet for å diskutere om ledigheten er to eller fire prosent, burde de politiske løsningene dreie seg om de 700.000 menneskene som står utenfor arbeidslivet.

Bruker vi samme metode som i nasjonalformuen, tilsvarer verdien av det norske utenforskapet ett oljefond. Omtrent på kronen.

Utenforskap er kostbart. Først og fremst for den enkelte, men også for samfunnet. Bruker vi samme metode som i nasjonalformuen, tilsvarer verdien av det norske utenforskapet ett oljefond. Omtrent på kronen. Det forutsetter at alle i denne gruppen hadde hatt en fulltidsjobb med gjennomsnittlig lønn som selvsagt er en forenkling. Likevel, potensialet er enormt, selv om bare en andel kommer i jobb.

I tillegg kommer gevinster som reduserte trygdeutgifter, bedre helse og sosialt fellesskap. Ser vi helheten, er verdien langt større enn ett oljefond – kanskje flere.

Det finnes ingen enkel løsning på utenforskap. Som jeg skrev i kronikken «Arbeidskraftmyten» i denne spalten tidligere i år, er det slett ikke gitt at Norge står foran en prekær mangel på arbeidskraft. Tilbudet tilpasser seg etterspørselen. Skal vi klare å få flere av dem som i dag står utenfor inn arbeidsmarkedet, må vi også se på tiltak som stimulerer etterspørselen.

Et oljefond i potten

Pengene sitter løst for norske politikere. Særlig på kortsiktige tiltak som subsidier og støtteordninger. Det gir kanskje utslag i meningsmålinger, men det bygger ikke fremtiden.

Nå har Arbeiderpartiet invitert til et nytt skatteforlik. Dette er en mulighet vi ikke har råd til å sløse bort. Vi trenger en politikk som setter arbeidskraften i høysetet, og ser verdien av potensialet den kan tilføre.

Høyere bunnfradrag for formueskatten er allerede luftet, men også en målrettet reduksjon i arbeidsgiveravgiften kan være et treffsikkert og underutnyttet virkemiddel som skatteutvalget ikke konkret vurderte.

Torvik-utvalget fra 2022 har allerede pekt på tiltak som lavere marginalskatt på arbeid og utvidet arbeidsfradrag. Det er gode forslag. Men tiltak må også gjøres for å bedre etterspørselen. Høyere bunnfradrag for formueskatten er allerede luftet, men også en målrettet reduksjon i arbeidsgiveravgiften kan være et treffsikkert og underutnyttet virkemiddel som skatteutvalget ikke konkret vurderte.

På vei inn i nye statsbudsjettsforhandlinger vil det være mange partier som skal ha sitt. Da er det viktig å minne om at vi ikke trenger flere subsidier; vi trenger færre mennesker i utenforskap. Et budskap som også bør gi gjenklang på venstresiden. Verdien av å løfte flere inn i arbeidslivet er enorm.

Det ligger et helt oljefond i potten.