Lie lærer i London

Konferansen ble arrangert av J.P. Morgan Asset Management, et selskap med global tilstedeværelse og om lag 3 100 milliarder dollar i forvaltningskapital, fordelt på aksjer, renter og alternative investeringer. Deltagerne var hovedsakelig fra pensjonskasser, banker, kapitalforvaltere, family offices, fond og rådgivningsselskaper.

Temaene som ble gjennomgått i år var blant annet politisk misnøye blant velgere og konsekvenser for finansmarkedene, utsikter for europeiske obligasjonsmarkeder i lys av militær opprustning, betydningen av alternative investeringer og det amerikanske aksjemarkedets dominans. Høydepunktet ble likevel en paneldiskusjon om geopolitikk med tidligere statsminister i Storbritannia, Tony Blair, og tidligere forsvarsminister i USA, Robert Gates.

Misfornøyde velgere og økonomisk nasjonalisme

J.P. Morgans sjefstrateg holdt et innlegg som var et interessant supplement til det jeg har omtalt som drivkreftene bak en «ny økonomisk æra». Hun pekte på at fremgangen for populistiske partier var drevet av økonomisk og kulturell misnøye blant velgerne. Stadig flere ønsker lavere immigrasjon, økt kjøpekraft, mindre avhengighet av import, redusert skatt og nedprioritering av klimahensyn.

For økonomien kan en mer innadvendt politikk bety økte tollsatser og insentiver til å bygge og utvide innenlandske forsyningskjeder. For investorer kan det innebære mer statlig støtte til lokal produksjon og at kapitalinvesteringer i økende grad gjøres i hjemmemarkedet. Etter mange år med høy eksponering mot USA kan en slik dreining svekke dollaren ytterligere. Investorer må også forholde seg til at myndighetene kan velge å støtte noen sektorer mer enn andre.

Høyrepopulistiske partier har rundt 30 prosent oppslutning på tvers av europeiske land. Ambisjonene om lavere skatter kolliderer åpenbart med gjeldssituasjonen mange myndigheter befinner seg i. Det kan føre til statsgjeldskriser og større bevegelser i obligasjonsmarkedet. Mindre satsing på dekarbonisering vil dessuten bety økt klimarisiko, noe investorer i stadig større grad må hensynta.

Ser lysere tider for europeiske rentemarkeder

Investeringsdirektøren for renter, valuta og råvarer tror europeiske obligasjonsmarkeder går lysere tider i møte. Han mente investorer globalt fortsatt er overvektet «dyre» amerikanske renteplasseringer, mens de europeiske fremstår som mer attraktive.

I EU generelt og i Tyskland spesielt vil økte offentlige investeringer i forsvar og infrastruktur gi større utstedelse av statsobligasjoner. Jo større markedet blir, desto mer interessant vil det være for globale aktører. Han fremhevet at både britiske og tyske statspapirer nå gir positive realrenter. Renteforskjellen mellom Sør- og Nord-Europa er blitt liten, noe som gir flere og bedre investeringsmuligheter.