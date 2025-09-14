Nye bevis for Lisa Cook

Fed-guvervør Lisa Cook er i hardt vær etter å ha falt i unåde med president Donald Trump, noe som førte til at han sparket henne i august.

Årsaken var at Cook skal ha løyet på to lånesøknader i forbindelmed to boligkjøp i 2021. Dermed anklager Trump henne for bedrageri. Kjøpene ble gjort i 2021, før Cook ble godkjent av Senatet og startet som guvernør i sentralbanken i 2022.

Cook svarte med å saksøke Trump for å suspendere sparkingen.

Ifølge dokumenter Wall Street Journal (WSJ) nå har gjennomgått beskrives den ene boligen som en sekundærbolig i minst to dokumenter.

Det ene dokumentet som er datert 28. mai 2021, gir et overslag på hva det vil koste med et boliglån på en eiendom i Atlanta. I feltet for bruksformål er det oppgitt feriebolig.

I et bakgrunnsjekk-skjema fra desember 2021, i forbindelse med nomineringen til Federal Reserve, er samme bolig oppgitt som sekundærbolig.

Trump-administrasjonen hevder imidlertid at Cook oppga feil informasjon da hun søkte om lån for boligene i Atlanta og Michigan. Standardiserte låneskjemaer viser at hun lovet å bo minst ett år i begge boliger, med mindre banken gikk med på en annen løsning.

Å oppgi en bolig som primærbolig vil i tilfeller kunne gi en lavere lånerente, skrive WSJ.

Ifølge avisen viser dokumentene at Cooks långivere kan ha vært inneforstått med at boligen i Atlanta ikke var tenkt som primærbolig.