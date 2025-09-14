Nye bevis for Lisa Cook

Donald Trump anklager Lisa Cook for bedrageri. Nye dokumenter viser at banken kan ha vært inneforstått med bruksformålet for Lisa Cooks boliger.

Donald Trump
Publisert 14. sep.
STRID: Donald Trump prøver å sparke Fed-guvernør Lisa Cook. Foto: NTB
Martin Brennmoen
Fed-guvervør Lisa Cook er i hardt vær etter å ha falt i unåde med president Donald Trump, noe som førte til at han sparket henne i august.

Årsaken var at Cook skal ha løyet på to lånesøknader i forbindelmed to boligkjøp i 2021. Dermed anklager Trump henne for bedrageri. Kjøpene ble gjort i 2021, før Cook ble godkjent av Senatet og startet som guvernør i sentralbanken i 2022.

Cook svarte med å saksøke Trump for å suspendere sparkingen.

Ifølge dokumenter Wall Street Journal (WSJ) nå har gjennomgått beskrives den ene boligen som en sekundærbolig i minst to dokumenter.

Det ene dokumentet som er datert 28. mai 2021, gir et overslag på hva det vil koste med et boliglån på en eiendom i Atlanta. I feltet for bruksformål er det oppgitt feriebolig.

I et bakgrunnsjekk-skjema fra desember 2021, i forbindelse med nomineringen til Federal Reserve, er samme bolig oppgitt som sekundærbolig.

Trump-administrasjonen hevder imidlertid at Cook oppga feil informasjon da hun søkte om lån for boligene i Atlanta og Michigan. Standardiserte låneskjemaer viser at hun lovet å bo minst ett år i begge boliger, med mindre banken gikk med på en annen løsning.

Å oppgi en bolig som primærbolig vil i tilfeller kunne gi en lavere lånerente, skrive WSJ.

Ifølge avisen viser dokumentene at Cooks långivere kan ha vært inneforstått med at boligen i Atlanta ikke var tenkt som primærbolig.

