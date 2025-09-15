Ubalanser i utenrikshandelen kan rokke verden

Ubalanser i utenrikshandelen gir seg også utslag i næringsstrukturen. Når Japan og Tyskland kan selge millioner av biler til USA så "slipper" amerikanerne å lage dem selv. Men dette er industrianlegg med tilhørende arbeidsplasser som Trump gjerne vil ha selv. Et av argumentene for at USA bør ha flere industrianlegg er at de trengs for å kunne lage konvensjonelt krigsmateriell. Og jo mer sannsynlig en krig er, desto viktigere blir dette hensynet.

Merkantilismen

Dermed havner vi tilbake i merkantilistenes tidsalder, hvor man på 1600-tallet holdt overskudd på handelsbalansen (for å kunne føre krig) som det viktigste mål et land kunne ha. Da inntektene fra de britiske koloniene ikke strakk til de stadig økende militærutgiftene, etablerte Storbritannia i 1694 en egen bank, Bank of England, med det uttrykkelige formål å finansiere en stående hær. Banken var privateid, men fikk etter hvert stadig flere oppgaver fra myndighetene, og ble med det den første moderne sentralbank. Under både Napoleonskrigene og under Første verdenskrig hadde det britiske forsvar stor glede av å kunne trekke veksler på Bank of Englands finansielle styrke.

I dag frykter man Kina, som jo har en kombinasjon av verdens største militære styrker og enorme overskudd på utenrikshandelen( med tilhørende gedigne valutareserver). Med sine aggressive planer for å invadere det demokratiske Taiwan, utgjør det kommunstiske paradis en like stor fare for verdensfreden som Napoleon og Den tyske keiser Wilhelm i sin tid gjorde.

Derfor ruster vestlige land nå kraftig opp. Krigen i Ukraina blir syretesten på om vi klarer å stå opp for våre verdier, selv med svak industriutvikling og skjøre statsfinanser i de fleste vestlige land.

Gårsdagens geopolitiske verden, med stadig mer internasjonalisering, og en felles global kamp for å berge klodens biologiske mangfold, føles i dag som en fjern drøm.

Lite påaktet i Norge er at dagens drama ikke bare trekker økonomiske paralleller med merkantilismen, men også med den politiske urett som har fått utvikle seg siden den gang. Fortsatt har de vestlige kolonimakter fra 1600-tallet og deres avkom i Nord-Amerika og Oseania uforholdsmessig mye makt i verden. Kinesiske nasjonalister nærer gjerne opp under konflikten Nord-sør. For dem er Taiwans uavhengighet et produkt av kolonitiden.

Slik sett handler ubalansene i utenrikshandelen ikke bare om utnyttelse av komparative fortrinn, med de finansielle og næringsmessige konsekvensene dette medfører – og som i siste instans påvirker forsvarsevnen. De er også et spørsmål om geopolitikk.

Det står om demokratiet vårt

Landene som er i førersetet i opprøret mot den gamle vestlige, nyliberale verdensordenen – med frihandel og globalisert finans – er stort sett diktaturer eller kvasi-demokratier. Vinner de frem, er det en mørk morgendag som ryr for menneskerettigheter, pressefrihet og alle de sparepengene som Norge har investert rundt omkring i verden.

Noen vil si at det var uunngåelig at frihandelssystemet måtte kollapse en vakker dag. Det system som seierherrene etter andre verdenskrig skapte for seg selv, var bare ikke fleksibelt nok til å kunne inkorporere nye stormakter som truet USAs, og etter hvert EUs, ledende roller. Selv om Kina og India skulle få mer demokratiske ledere etter at XI og Modi går av, vil nasjonalismen – med sin tilhørende Nord-sør retorikk – fortsette å vokse seg sterk.

Ricardos eksempel viser at vi fortsatt må passe på våre handelsbalanser. Hans opprinnelige eksempel var handelen i vin og lin mellom henholdsvis det falmende imperiet til Portugal og den kommende stormakt Storbritannia. Da britene eksporterte langt flere tekstiler enn de drakk portvin, fikk Storbritannia et handelsoverskudd som kunne brukes til å ruste opp en verdensomspennende marine. Verdens sterkeste.

Et skrekkens eksempel for USA, som frykter at Kinas fremvekst truer deres hegemoni i verdensøkonomien. Særlig gjelder bekymringen så lenge handelsunderskuddet forblir så stort at amerikansk industri – og med den landets forsvarsevne – gradvis forvitrer.