Krymping av Oljefondet?

Kontrasten mellom statens finansielle formue og nasjonens inntekt er slående. Formuen vokser mens inntekten kravler. Ved inngangen til 2024 utgjorde statens finansielle eiendeler 17 prosent av nasjonalformuen – 2 prosentpoeng mer enn verdien av all norsk realkapital. I 2024 hadde staten et samlet overskudd på 793 milliarder kroner – 18 prosent av landets disponible inntekt.
Fra 1970 til 2008 vokste norsk disponibel inntekt per innbygger med 3 prosent årlig. Levestandarden tredoblet seg. Fra 2008 til 2024 var årlig vekst 0,2 prosent. I Perspektivmeldingen 2024s referanseforløp, som forutsetter politisk status quo, er årsveksten 0,1 prosent til 2060.
Fastlandets verdiskaping er derfor avgjørende for utviklingen i disponibel inntekt
Noe må gjøres for å blåse nytt liv i norsk økonomi.
Petroleumsproduksjon er én kilde til disponibel inntekt. Men over tid tørker trolig lønnsomme brønner ut. Nettoinntekt fra utlandet er en annen kilde. Til tross for Oljefondet, har den hatt liten betydning for disponibel inntekt: 1,3 prosent siden 2008. Fastlandets verdiskaping er derfor avgjørende for utviklingen i disponibel inntekt. Veksten bestemmes i hovedsak av antallet utførte timeverk og timeverkenes produktivitet.
I markedsrettet sektor, som står for cirka 75 prosent av verdiskapingen, var endringen i timeverk per innbygger minus 0,2 prosent fra 1970 til 2008 og minus 0,5 prosent fra 2008 til 2024. Produktiviteten vokste 2,8 prosent per år fra 1970 til 2008 og 1,1 prosent per år fra 2008 til 2024 (tall for offentlig forvaltnings produktivitet er upålitelige).
Mye gjøres for å jekke opp verdiskapingen på fastlandet uten å bryte handlingsregelen. En mindre generøs sykelønnsordning og strengere kriterier for uføretrygd øker antallet utførte timeverk. Kutt i næringsoverføringene, inklusive skattesubsidier, gir mer effektiv bruk av timeverk og realkapital. Entreprenørvennlige reformer gir større armslag til gründere og bedrifter som tar i bruk ny viten. Slike grep gjør det mulig å senke skattesatsene på lønns- og kapitalinntekt – og på formue. Det incentiverer timeverkene, investeringene og entreprenørskapet ytterligere.
Men handlingsregelen begrenser handlingsrommet. I Perspektivmeldingens referanseforløp øker skattesatsene, gitt demografi og forsvarsplanen, inntil de ekstra skatteinntektene utgjør 7 prosent av disponibel inntekt i 2060. Store bidragsytere til økte utgifter er helse- og omsorgskostnader og pensjon.
For å kunne ha vedvarende lavere skattesatser, stå ved pensjonsforpliktelser og la folk få tid til å tilpasse seg en mindre ambisiøs velferdsstat – hvor de i større grad sparer til pensjon og kjøper helse- og omsorgstjenester – måtte staten trolig i flere år brukt mer enn 3 prosent av Oljefondet. Noen år kanskje mer enn summen av statens netto kontantstrøm fra Nordsjøen og Oljefondets direkteavkastning. Da krymper Oljefondet – hvis ikke omvurderinger slår motsatt ut.
Oljefondet er også for fremtidige generasjoner, ifølge lov om Statens pensjonsfond. Men statens finansielle formue forblir kun viktig hvis nasjonalformuens øvrige komponenter – timeverkene, realkapitalen, naturressurskapitalen og ikke-statlig finansiell formue – i sum står på stedet hvil. Noe de fleste neppe vil. Det er hele nasjonalformuens avkastning – landets disponible inntekt – fremtidens generasjoner skal leve av.
Regler kan være ok for sin tid. Som gullstandarden før 1914. Men ikke etter 1920, da den krevde 50 prosent deflasjon. Handlingsregelen kan ha dempet veksten i offentlige utgifter. Nå knebler den velstandsutviklingen.
Torgeir Høien
Daglig leder i Logometrica