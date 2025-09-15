Krymping av Oljefondet?

Kontrasten mellom statens finansielle formue og nasjonens inntekt er slående. Formuen vokser mens inntekten kravler. Ved inngangen til 2024 utgjorde statens finansielle eiendeler 17 prosent av nasjonalformuen – 2 prosentpoeng mer enn verdien av all norsk realkapital. I 2024 hadde staten et samlet overskudd på 793 milliarder kroner – 18 prosent av landets disponible inntekt.

Fra 1970 til 2008 vokste norsk disponibel inntekt per innbygger med 3 prosent årlig. Levestandarden tredoblet seg. Fra 2008 til 2024 var årlig vekst 0,2 prosent. I Perspektivmeldingen 2024s referanseforløp, som forutsetter politisk status quo, er årsveksten 0,1 prosent til 2060.

Fastlandets verdiskaping er derfor avgjørende for utviklingen i disponibel inntekt

Noe må gjøres for å blåse nytt liv i norsk økonomi.

Petroleumsproduksjon er én kilde til disponibel inntekt. Men over tid tørker trolig lønnsomme brønner ut. Nettoinntekt fra utlandet er en annen kilde. Til tross for Oljefondet, har den hatt liten betydning for disponibel inntekt: 1,3 prosent siden 2008. Fastlandets verdiskaping er derfor avgjørende for utviklingen i disponibel inntekt. Veksten bestemmes i hovedsak av antallet utførte timeverk og timeverkenes produktivitet.

I markedsrettet sektor, som står for cirka 75 prosent av verdiskapingen, var endringen i timeverk per innbygger minus 0,2 prosent fra 1970 til 2008 og minus 0,5 prosent fra 2008 til 2024. Produktiviteten vokste 2,8 prosent per år fra 1970 til 2008 og 1,1 prosent per år fra 2008 til 2024 (tall for offentlig forvaltnings produktivitet er upålitelige).