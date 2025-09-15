Australia and New Zealand Banking Group (ANZ) har innrømmet grovt brudd på god forretningsskikk i både institusjons- og privatdivisjonen, inkludert feilrapportering av obligasjonshandel til australske myndigheter og andre omfattende feil som rammet nær 65.000 kunder.

«Gang på gang har ANZ misbrukt tilliten til australierne», uttaler ASIC-leder Joe Longo i en pressemelding.

Nå ber både Australian Securities & Investments Commission (ASIC) og banken selv den føderale domstolen om å ilegge bøter på til sammen 240 millioner australske dollar, tilsvarende nær 1,6 milliarder kroner.

Boten er den største som noen gang er ilagt av den australske verdipapir- og investeringskommisjonen, og kommer etter at banken blant annet ble funnet skyldig i å ha opptrådt uredelig i forbindelse med en obligasjonsavtale verdt 14 milliarder dollar med den australske regjeringen.

Fire hovedpunkter

Sakene omfatter fire hovedpunkter: utilbørlig opptreden i forbindelse med en statsobligasjonsutstedelse på 14 milliarder dollar, manglende håndtering av hundrevis av kunders økonomiske problemer, uriktige renter på sparekontoer samt gebyrer belastet døde kunder.

«Banker må ha kundenes og myndighetenes tillit. Dette utfallet viser en uakseptabel tilsidesettelse av denne tilliten», heter det.

Bare i obligasjonssaken foreslås en bot på 125 millioner australske dollar, inkludert en rekordbot på 80 millioner for utilbørlig opptreden. De tre øvrige sakene i privatmarkedet summerer seg til 115 millioner.

ASIC-nestleder Sarah Court mener saken viser alvorlige mangler i ANZs risikohåndtering og kultur.

«Selv på det mest grunnleggende, som å betale korrekt rente», uttaler hun.

ANZ har erkjent alle anklager og domstolen skal nå vurdere straffens størrelse og den endelige størrelsen på boten.

ANZ beklager

Nuno Matos, som har ledet ANZ i fire måneder, har varslet omfattende endringer, inkludert at 3.500 medarbeideres avgang. I tillegg kommer utskifting i ledelsen for risiko og compliance.

Styreleder Paul O’Sullivan opplyser også om at flere ledere har fått betydelige kutt i godtgjørelsene.

– På vegne av ANZ beklager jeg og forsikrer våre kunder om at vi har tatt nødvendige grep, inkludert å holde ledere ansvarlige, sier O’Sullivan til Bloomberg.