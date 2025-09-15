Norge fikk et handelsoverskudd på 60,1 milliarder kroner i august, viser SSB-tall mandag. Sammenlignet med august i fjor økte handelsbalansen med 830 millioner kroner, tilsvarende 1,4 prosent.

Eksporten kom inn på 143,4 milliarder kroner, ned 7,8 milliarder fra samme måned i fjor og særlig forårsaket av lavere olje- og naturgasseksport. Fastlandseksporten steg, drevet av enkelttransaksjoner innen segmentet for energiinfrastruktur.

Importen på 83,3 milliarder kroner var ned 8,6 milliarder fra august i fjor. Lavere import av rå mineralolje og raffinerte produkter, derav kraftmaskiner og motorer, samt hule profiler er hovedårsaken.

Opec-økningen preger

Norge eksporterte råolje for 37,5 milliarder kroner i august, 4,8 milliarder mindre enn i samme måned i fjor. Fra juli falt oljeinntektene rundt 870 millioner kroner, drevet av en relativt lav oljepris (687 kroner pr. fat).

– Oljeprisen har svekket seg både fra forrige måned og i fjor. Nedgangen er preget av at Opec+ i starten av august annonserte en større produksjonsøkning enn ventet , sier seniorrådgiver i SSB Jan Olav Rørhus.

54,6 millioner fat olje ble eksportert, noe som er opp både fra måneden før og samme måned i fjor. Volumet er det høyeste siden mai 2024.

Gasseksporten på 42,8 milliarder kroner var ned fra både juli i år og august i fjor. 9,8 milliarder standard kubikkmeter naturgass var 3,3 prosent mindre enn i fjor. I samme periode falt gassprisen 11,8 prosent.

– Høy import av flytende naturgass, og mer fleksible regler for gasslagernivåer blant EU-medlemslandene, presser ned etterspørselen og gassprisen i august, sier Rørhus.

Store enkeltleveranser

Fastlandsvarer ble eksportert for 63,1 milliarder kroner, opp 6,1 milliarder fra samme måned i fjor. Elektriske kraftmaskiner og utstyr for overføring av elektrisitet sto for mesteparten av økningen. Aluminium og elektrisk strøm bidro også.

– Fastlandseksporten har de siste tre månedene vært sterkt preget av leveranser til flere store utenlandske prosjekter innen energiinfrastruktur. Det er en sentral faktor at ta i betraktning når vi ser på utviklingen i fastlandseksporten, sier seniorrådgiver i SSB Jan Olav Rørhus i en kommentar.

Fiskeeksporten falt noe fra august i fjor, og endte på 13,6 milliarder kroner. Laksen utgjorde 10,4 milliarder kroner.