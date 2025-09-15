Torsdag offentliggjør Norges Bank sin rentedom. Det så lenge ut til å gå mot et rentekutt, men de siste dagene har usikkerheten blant økonomene tiltatt.

«Denne uken retter vi blikket mot nok en rentebeskjed fra Norges Bank. Igjen ligger det an til å bli en thriller. Vi heller mot at sentralbanken velger å holde renten uendret – til tross for at rentebanen fra juni indikerte et kutt til 4,00 prosent», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

Økonomene i Handelsbanken understreker at analytikerne er delte i synet, samtidig som rentemarkedet er omtrent på vippen om det blir et kutt eller ei. Samtidig er det liten tvil om at rentebanen blir oppjustert.

«Spørsmålet er om Norges Bank skyver det planlagte kuttet til desember, samtidig som de varsler færre kutt fremover – slik vi tror – eller om de kutter allerede nå, men samtidig foretar en reduksjon i antall fremtidige kutt», skriver Handelsbanken.

Inflasjon

Vurderingen bygger først og fremst på utviklingen i inflasjonen, i en situasjon hvor det viser seg at den norske økonomien utvikler seg bedre enn antatt. KPI-JAE var på 3,1 prosent i august, men dersom vi ser bort fra prisreduksjonen på barnehageplasser ville tallet vært 3,5 prosent.

«Den underliggende prisveksten er altså fortsatt for høy, og ser vi gjennom kortsiktige svingninger, har kjerneinflasjonen i praksis ligget flatt det siste året – langt over målet. Også på aktivitetssiden er det lite som tilsier behov for lavere rente nå», konkluderer økonomene.

I juni kuttet Norges Bank styringsrenten fra 4,5 til 4,25 prosent.