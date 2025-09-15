Nav, AKU og rentedommen

I en velskrevet makroartikkel av Kjetil Martinsen i Malling & Co lørdag om det manglende langsiktige fokuset i den politiske debatten, var det noe som skurret. Det er lett å være enig i at et bunnpunkt var krangelen om det er Nav eller arbeidskraftundersøkelsen (AKU) som viste det sanne bildet av situasjonen i arbeidsmarkedet. Men Kjetils svar om at det er opp til Norges Bank å bestemme, er nokså langt ut på jordet. Norges Bank er neppe like opptatt av alle aspekter ved arbeidsledighet.

Norges Bank virker å ha et soleklart svar på spørsmålet: Det er Navs tall for registrerte helt ledige de lager prognoser over. Begrunnelsen for dette valget kan blant annet være det trivielle, nemlig at tallene fra denne statistikken normalt anses som sikre og ikke revideres, i motsetning til tallene fra spørreundersøkelser som AKU.

Jeg har større tro på at de siste inflasjonstallene har dempet Norges Banks lyst til å senke renten

Spør vi statistikkprodusentene om hvilken statistikk som er riktig, vil svaret trolig være at de fanger opp ulike sider ved arbeidsmarkedet. Og kompleksiteten i arbeidsmarkedet er også vesentlig større enn det som fanges opp i de enkle versjonene av disse to statistikkene, også på aggregert nivå. Statistisk sentralbyrå har i så måte også statistikk over det de kaller den potensielle arbeidsstyrken. Denne er også basert på AKU, men da de som ikke har jobb og som ønsker, men som likevel ikke klassifiseres som arbeidsledige. Det er enten fordi de ikke har søkt aktivt etter arbeid i løpet av de fire siste ukene, eller ikke vil være i stand til å stille på jobb i løpet av to–tre uker. Hvis man legger til de som har jobb, men som ønsker større stillingsbrøker, utgjorde dette potensialet i 2. kvartal langt flere enn de klassifiserte arbeidsledige.

Les også Avlyser rentekutt: Det blir en thriller Handelsbankens økonomer tror sentralbanksjef Ida Wolden Bache velger å holde renten uendret denne uken.

To nokså forskjellige aspekter ved arbeidsledighet er de sosiale og økonomiske problemene til enkeltindividene på den ene siden og det at samfunnet har uutnyttede produksjonsressurser på den andre. Nav-ledigheten, som er mye lavere nå enn gjennomsnittet i tiåret før pandemien, fanger i hovedsak opp de som har rett på dagpenger. Jeg vil tro de negative konsekvensene for dem gjennomgående er store. AKU, som viser en høyere ledighet enn dette tiårssnittet, fanger i tillegg opp mange som ikke har krav på dagpenger, blant annet elever og studenter og andre som også har andre aktiviteter og kilder til livsopphold. Det virker sannsynlig at ledighet i gjennomsnitt vil være mindre problematiske for dem, samtidig som de gir et riktigere bilde av uutnyttet produksjonskapasitet når en samtidig korrigerer for at andelen som søker deltid nok er større enn de Nav-ledige.