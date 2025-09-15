J.P. Morgan Securities har snudd og forventer nå at Norges Bank ikke kutter renten på torsdag. Banken hadde tidligere lagt inn et kutt på 25 basispunkter i sine prognoser, men peker på ferske inflasjonstall som viktigste grunn til at de justerer synet.

«Etter publiseringen av KPI-rapporten har vi endret syn», skriver Morten Lund, seniorøkonom i J.P. Morgan.

Han viser til at den underliggende inflasjonen ligger høyere enn Norges Banks egne anslag, når man justerer for regjeringens barnehagekutt som trakk prisveksten kunstig ned. Samtidig har lønnsveksten løftet seg til nær 6 prosent i første halvår, godt over sentralbankens prognoser på 4,5 prosent.

J.P. Morgan mener derfor at jobben med å få ned inflasjonen ikke er ferdig, og venter at Norges Bank legger frem en mer haukete rentebane.

Likevel ser Lund for seg ett rentekutt i desember. Årsaken er at inflasjonen trolig midlertidig vil falle i november, samtidig som både Fed og ECB ventes å kutte.

«Vi tror desember blir siste kutt i denne syklusen, og hever vår terminalrenteprognose til 4 prosent», skriver Lund.

Det betyr at rentene i Norge vil forbli høye lenger enn mange i markedet har lagt til grunn. Markedet priser i dag inn nesten 16 basispunkter kutt allerede torsdag, mens konsensus blant analytikere er at Norges Bank senker styringsrenten.

«Uansett om de kutter eller ikke, venter vi at rentebanen justeres opp. Det blir et signal om at pengepolitikken skal være stram over tid», skriver J.P. Morgan.