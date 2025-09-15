Storbritannia: Sender jagerfly til Polen

– Britiske jagerfly skal fly luftforsvarsoppdrag over Polen for å motvirke lufttrusler fra Russland, inkludert droner, som del av Natos Eastern Sentry-oppdrag, sier det britiske forsvarsdepartementet i en uttalelse mandag.

De la til at oppdragene skal starte i løpet av de kommende dagene.

Kunngjøringen kommer etter at flere droner i forrige uke krenket Polens luftrom. Flere av disse ble skutt ned. Vestlige land har anklaget Russland for å stå bak og har kalt det for en bevisst handling.

De britiske jagerflyene skal slutte seg til styrker fra blant annet Danmark, Frankrike og Tyskland for å styrke avskrekkingen og forsvaret langs Natos østflanke, heter det fra det britiske forsvarsdepartementet.