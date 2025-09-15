Polens statsminister: Drone nøytralisert

Dronen var over presidentpalasset og regjeringsbygningene i Parkowa-gaten i Warszawa, sier Tusk i et innlegg på X.

– Politiet etterforsker omstendighetene rundt hendelsen, skriver han.

To belarusere er i varetekt i forbindelse med hendelsen, ifølge Tusk.

Natt til onsdag i forrige uke ble Polens luftrom krenket av 19 droner, ifølge landets myndigheter.

Flere av disse ble skutt ned. Vestlige land har anklaget Russland for å stå bak og har kalt det for en bevisst handling. I en uttalelse fra det russiske forsvarsdepartementet onsdag het at de ikke har hatt planer om å angripe mål i Polen.