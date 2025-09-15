Trump: Angrep venezuelansk narkotikafartøy

Tre menn ble drept i angrepet, ifølge det Trump skriver i sosiale medier. Ingen amerikanske soldater ble skadet, sier han videre.

Angrepet skjedde mens mennene fra Venezuela, som Trump omtaler som «bekreftede narkoterrorister», befant seg i internasjonalt farvann. Ifølge Trump var de i ferd med å frakte narkotika til USA.

Tidligere i september angrep amerikanske styrker også en båt som USA mener var lastet med narkotika, på vei fra Venezuela til USA. Angrepet skjedde i internasjonalt farvann og elleve mennesker på båten ble drept, har Trump sagt.